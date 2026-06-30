Potańcówka, kataryniarz i zabytkowe auta. Taki jest plan na ,,Niedzielę u Niechciców'' w Russowie

W niedzielę, 5 lipca, warto zajrzeć do Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od godziny 15:00 odbędzie się tu kolejna ,,Niedziela u Niechciców''. W tym roku przeniesiemy się do lat międzywojennych. To właśnie wtedy Maria Dąbrowska pisała swoją najsłynniejszą powieść - ,,Noce i dnie''.

Serdecznie zapraszam na ,,Niedzielę u Niechciców'', tradycyjnie do Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. W tym roku wehikuł czasu przeniesie nas w klimat lat międzywojennych. Był to szczególny czas dla pisarki, bowiem powieść ,,Noce i dnie'' powstawała w pierwszej połowie lat trzydziestych, a jej kolejne tomy ukazywały się w latach 1931–1934 - mówi kierownik dworku, Renata Ziętek.

W programie jest koncert, pokaz mody z lat 20. i 30., występ kataryniarza oraz potańcówka przy muzyce sprzed blisko stu lat. Zobaczymy też zabytkowe samochody, pokaz dawnej prasy drukarskiej i posłuchamy opowieści o historii książki.

Nie zabraknie również warsztatów. Będzie można spróbować tkactwa, wikliniarstwa, lepienia z gliny i filcowania. Dla dzieci przygotowano malowanie na szkle. Na miejscu będą też stoiska z rękodziełem, lokalnymi produktami, przejażdżki łódką oraz coś dobrego na słodko i słono.

Szczególnie atrakcyjny program zaczynamy o godzinie 15:00 koncertem poetyckim. Później będzie pokaz międzywojennej mody, kataryniarz wprowadzi nas w atmosferę tamtych lat, a na zakończenie zapraszamy na potańcówkę z muzyką z lat dwudziestych i trzydziestych. Będą też warsztaty, zabytkowe samochody, rękodzieło i wiele innych atrakcji. To także okazja do obejrzenia wystawy poświęconej Marii Dąbrowskiej oraz wystawy starych zabawek w Spichlerzu. Serdecznie zapraszamy - dodaje kierownik.

To wszystko - przypominamy - w niedzielę od godz. 15:00.