Od środy rusza przebudowa ulicy Łąkowej. Będą utrudnienia

To jedna z największych drogowych inwestycji w Ostrzeszowie. 1 lipca rozpoczną się prace na pierwszym odcinku ulicy Łąkowej. Roboty obejmą fragment od skrzyżowania z ulicą Wieluńską do ulicy Przemysłowej.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na czas przebudowy wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Pojawi się ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę oraz czasowe zamknięcia drogi.

To pierwszy etap przebudowy Łąkowej. Obejmie około 805 metrów drogi.

Remont, a tak naprawdę przebudowa ulicy Łąkowej, myślę, że długo wyczekiwana właśnie ta przebudowa staje się faktem. Jeśli wszystko pójdzie planowo, to na koniec października, a dokładnie 16ego, bo taki termin mamy wpisany w umowie, ten pierwszy etap będzie zakończony - mówi starosta ostrzeszowski, Dariusz Świtoń.

Zakres prac jest szeroki. Powstanie nowa droga, chodniki i ścieżki dla pieszych oraz rowerzystów.

Przy przebudowie pierwszego etapu ulicy Łąkowej braliśmy pod uwagę bezpośrednie sąsiedztwo żłobka, przedszkola, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz drogi do Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. Obok znajduje się także duże osiedle i targowisko miejskie, które szczególnie w czwartki i soboty powoduje spore utrudnienia. Dlatego jednym z najważniejszych celów tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa - dodaje starosta.

Powiat na ten etap dostał prawie 2,3 mln złotych dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na tym jednak plany się nie kończą. Samorząd przygotowuje już dokumentację drugiego etapu przebudowy ulicy Łąkowej - od ulicy Wieluńskiej do ronda. Powiat chce też złożyć wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.