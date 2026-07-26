Ucieczka na hulajnogach zakończona zderzeniem z policjantem. Zatrzymano dwóch 17-latków

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-26 12:47

Policyjna kontrola zamieniła się w pościg ulicami Krotoszyna. Dwóch 17-latków na elektrycznych hulajnogach nie zatrzymało się na sygnał policjantów. Podczas ucieczki jeden z nich zderzył się z funkcjonariuszem.

hulajnoga elektryczna
Autor: Monika Radomyska

Do zdarzenia doszło 23 lipca około godziny 18.45 w rejonie Placu Szkolnego w Krotoszynie.

Policjanci z drogówki chcieli zatrzymać do kontroli dwóch nastolatków jadących na elektrycznych hulajnogach. 17-latkowie zignorowali jednak sygnały mundurowych i zaczęli uciekać.

Policjanci ruszyli za nimi. Podczas pościgu jeden z funkcjonariuszy próbował zatrzymać jednego z nastolatków. Kierujący hulajnogą jechał zbyt szybko i zderzył się z policjantem.

Pierwszy z zatrzymanych to 17-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Drugiego nastolatka policjanci zatrzymali chwilę później. To 17-letni obywatel Ukrainy.

Policja ustala teraz dokładny przebieg zdarzenia.

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