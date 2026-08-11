Turbo i Farben Lehre zagrają w Mikstacie. Zakręć Śmigłem Fest już od piątku

Mocne granie, namioty i dwa dni koncertów. Zakręć Śmigłem Fest wraca do Mikstatu. Druga edycja imprezy rozpocznie się już w piątek i potrwa do soboty.

Lista zespołów jest długa. Zagrają Turbo, Farben Lehre, Koniec Świata, Zacier, Prawda, Stacja B, De Łindows, Leniwiec, Offensywa i Garażowy Raj.

Dwie największe gwiazdy, które udało nam się zaprosić, to zespół Turbo, czyli klasyka polskiego heavy metalu, oraz Farben Lehre, który w tym roku obchodzi 40-lecie działalności - mówi Łukasz Szczypkowski z zespołu Garażowy Raj, który organizuje festiwal.

Festiwal rozpocznie zespół Wylew. To zwycięzca ubiegłorocznego konkursu dla młodych kapel. W tym roku muzyczna rywalizacja wróci. W sobotę o 14.00 na scenie zaprezentują się trzy zespoły. Jeden z nich wygra i zapewni sobie występ podczas kolejnej edycji Zakręć Śmigłem Fest.

W tym roku ponownie organizujemy konkurs dla młodych zespołów. Chcemy zaprosić przede wszystkim tych muzyków, którzy są dopiero na początku swojej drogi. Sami dobrze wiemy, jak trudno jest dostać się na festiwal i zagrać przed większą publicznością. Garażowy Raj też miał z tym problem. Dlatego chcemy dać innym zespołom szansę występu na dużej scenie w małej miejscowości. W konkursie zagrają trzy zespoły. Spośród nich wybierzemy jednego zwycięzcę. Nie będzie drugiego ani trzeciego miejsca, ale pozostałe zespoły również nie wyjadą z pustymi rękami. Dla nich także przygotowaliśmy nagrody pieniężne - dodaje Łukasz.

To właśnie problemy z dostaniem się na festiwalowe sceny dały początek całej imprezie. Muzycy Garażowego Raju wysyłali zgłoszenia, ale długo nie otrzymywali odpowiedzi. W końcu wzięli sprawy w swoje ręce.

Stwierdziliśmy, że jeżeli nie możemy się nigdzie dostać na festiwal, to zorganizujemy go sami. Z luźnej rozmowy powoli zaczęliśmy przechodzić do działania - mówi muzyk.

Pomysł pojawił się w grudniu 2024 roku. Już kilka miesięcy później w Mikstacie odbyła się pierwsza edycja. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Potrzebny był teren, na którym zmieszczą się scena, parking, pole namiotowe i zaplecze dla artystów. Odpowiednie pole należało do jednego z członków Garażowego Raju. To właśnie tam - już w piątek - po raz kolejny stanie festiwalowe miasteczko.

Na koncertach lista atrakcji się nie kończy.

Na miejscu będzie można dobrze i niedrogo zjeść. Przygotowaliśmy też bezpłatne pole namiotowe, pianę party oraz strefę dla dzieci. Będą dmuchańce, malowanie twarzy i różne zabawy. Chcemy, żeby każdy czuł się u nas swobodnie. Nieważne, czy przyjedzie sam, w parze, czy z całą rodziną - dodaje organizator.

Nowością podczas drugiej edycji będzie bieg na około pięć kilometrów. Bez pomiaru czasu, walki o miejsca i presji na wynik. Start w sobotę, o 11.00 przy placu Pod Dębem w Przedborowie.

Pomyślano również o osobach, które wybiorą pociąg. Przyjezdnych zabiorą specjalne autobusy. Rozkład kursów jest dostępny na stronie internetowej festiwalu i w jego mediach społecznościowych.

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