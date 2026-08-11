Więcej miejsc na półmaraton „Koroną Wzgórz Wielkopolski”. Zapisy trwają, ale ... trzeba się spieszyć

Początkowo w półmaratonie miało wystartować maksymalnie 150 osób. Teraz doszło kolejnych 25 miejsc. Opłaconych jest już 157 zgłoszeń. Wolnych miejsc zostało więc tylko 18.

Zapisy potrwają - termin też wydłużono - do 2 września lub wyczerpania puli.

I Półmaraton „Koroną Wzgórz Wielkopolski” odbędzie się w niedzielę, 27 września. Bieg rozpocznie się o godzinie 10:00. Start i meta będą na Stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie.

Do pokonania będzie nieco ponad 21 kilometrów. Łatwo nie będzie. Trasa wiedzie przez dwa najwyższe wzniesienia Wielkopolski. Biegacze muszą więc przygotować się na podbiegi. Na trasie znajdą się trzy punkty z wodą. Na dotarcie do mety będą trzy godziny.

Ta trasa naprawdę robi wrażenie. To tereny Bełczyny i Kobylej Góry. Myślę, że brakuje u nas takiej imprezy i to też dobra okazja, żeby pokazać nasze okolice osobom z zewnątrz - mówi starosta ostrzeszowski, Dariusz Świtoń.

W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy z chipem oraz koszulkę. Na wszystkich, którzy ukończą półmaraton, będą czekały medale.

Pakiety startowe będzie można odbierać od 25 do 27 września na terenie OSiR-u w Ostrzeszowie. W dniu biegu biuro zawodów będzie czynne od godziny 7:30 do 9:00.

I Półmaraton „Koroną Wzgórz Wielkopolski” organizuje powiat ostrzeszowski.