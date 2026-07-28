Siedem portretów na jednym „wiośle”. Nowa Pol’and’Rockowa gitara Szymona Chwalisza już gotowa [POSŁUCHAJ]

Na gitarze znalazło się w sumie siedem portretów. Z przodu są aktorzy Agata Kulesza i Marian Dziędziel oraz muzycy Kuba Płucisz i Piotr Łukaszewski. Z tyłu Szymon Chwalisz namalował Agatę Młynarską, astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i Sebastiana Riedla.

W tym roku artysta postawił na kolorowe twarze. W tle pojawiły się balony i surrealistyczna sceneria.

Staram się, żeby każda gitara była inna. Raz wychodzi zabawnie, raz nostalgicznie, a innym razem bardziej artystycznie. Tym razem chciałem, żeby była przede wszystkim pozytywna. Sam instrument przekazał Kuba Płucisz. Grał na nim wiele koncertów, więc po raz pierwszy pracuję na gitarze, która ma już własną historię. Zabrzmi ona także podczas festiwalu - mówi Szymon Chwalisz.

Autor: Jagoda Mośpan

Pierwszą festiwalową gitarę Szymon Chwalisz przygotował około 15 lat temu. Namalował na niej między innymi Kazika Staszewskiego, Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego, Tomasza „Titusa” Pukackiego, Eugeniusza „Siczkę” Olejarczyka i Jerzego Styczyńskiego.

W życiu nie podejrzewałem, że ten projekt rozrośnie się do takiej skali. Nie wiedziałem też, że tak mocno wpłynie na moje życie prywatne i artystyczne - dodaje artysta.

Przez kolejne lata na gitarach pojawiały się polskie i zagraniczne gwiazdy.

Spotkanie z Tomem Morello z Rage Against the Machine było dla mnie czymś niesamowitym. Słuchałem tego zespołu, kiedy miałem 12 lat i jeździłem na deskorolce. Podobnie było z B-Realem z Cypress Hill. Ich kasetę dostałem od taty, gdy byłem dzieciakiem. Później spotkałem też Ky-Maniego Marleya, któremu gitara spodobała się tak bardzo, że nagrał o niej film. Były również spotkania z Tarją Turunen czy Zakkem Wylde’em. To wszystko są dla mnie totalnie abstrakcyjne historie - mówi Szymon Chwalisz.

Po festiwalu gitara - klasycznie - zostanie przekazana na styczniową aukcję WOŚP. Wszystkie instrumenty przygotowane przez ostrzeszowskiego artystę zebrały do tej pory ponad pół miliona złotych.

Przestałem już ścigać się z rekordami. Cieszę się, że gitara co roku jest w czołówce aukcji i że ten projekt nadal trwa. Myślę, że przygotuję jeszcze trochę takich gitar - dodaje artysta.

A 32. Pol'and'Rock Festival 2026 rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 1 sierpnia. To wszystko na lotnisku Czaplinek- Broczyno

Siedem portretów na jednym „wiośle”. 15. Pol’and’Rockowa gitara już gotowa - mówi Szymon Chwalisz