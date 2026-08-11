49-latek w rękach ostrzeszowskich kryminalnych. Był poszukiwany listem gończym

49-latka poszukiwał Sąd Rejonowy w Oleśnicy. Jego zatrzymaniem zajęli się kryminalni z Ostrzeszowa. Policjanci ustalili, że mężczyzna pracuje poza miejscem zamieszkania. Kilka razy sprawdzali więc jego dom, ale za każdym razem słyszeli, że poszukiwanego tam nie ma.

W miniony weekend funkcjonariusze ponownie pojechali pod wskazany adres. I tym razem nie poprzestali na zapewnieniach rodziny.

Także podczas ostatniej wizyty policjantów rodzina przekazała, że poszukiwany nie znajduje się pod wskazanym adresem. Funkcjonariusze, mając jednak poczynione wcześniej ustalenia, nie poprzestali na tej informacji. Po wejściu do domu okazało się, że rzeczywistość jest zupełnie inna - mężczyzna faktycznie przebywał w miejscu zamieszkania - mówi Magdalena Hańdziuk z komendy policji w Ostrzeszowie.

49-latek został zatrzymany. Najbliższy rok spędzi w więzieniu.

Policjanci przypominają i ostrzegają - za ukrywanie osoby poszukiwanej może grozić kara.