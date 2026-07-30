Trzy pożary podczas żniw jednego dnia. Spłonęły hektary pól

Do pożarów doszło w Kraszewicach i Godziętowach.

Strażacy interweniowali przy pożarach ścierniska oraz zboża, skutecznie ograniczając rozprzestrzenianie się ognia i chroniąc pobliskie uprawy. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Kraszewice, gdzie ogień objął około 3 hektary pola. Dzięki sprawnemu działaniu sił i środków na miejscu zdarzenia udało się opanować pożar i zapobiec jego dalszemu rozwojowi. Pożar w miejscowości Godziętowy objął powierzchnię około 70 arów płodów rolnych - mówi Noemi Biel ze straży pożarnej w Ostrzeszowie.

W akcjach brali udział strażacy z Ostrzeszowa i druhowie z OSP Kraszewice, Czajków, Głuszyna, Kuźnica Grabowska, Jelenie, Doruchów i Ostrzeszów.

Strażacy ostrzegają: podczas prac w polu wystarczy jedna iskra, by wybuchł pożar.

Apelujemy do wszystkich osób wykonujących prace polowe o zachowanie szczególnej ostrożności. Wysokie temperatury, niska wilgotność oraz łatwopalna roślinność sprawiają, że nawet niewielka iskra może doprowadzić do powstania pożaru o dużych rozmiarach. Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan techniczny maszyn rolniczych, usuwać z nich nagromadzone zanieczyszczenia oraz wyposażyć je w sprawne gaśnice - dodaje Noemi Biel.

Każdy pożar należy jak najszybciej zgłosić pod numerem alarmowym 112.

QUIZ. Sprawdź, co wiesz o wsi i żniwach. Mieszczuchy nie mają dużych szans Pytanie 1 z 10 Początek żniw to: zażynki dożynki przedżynki Następne pytanie