Fala upałów nadciąga do Ostrzeszowa. Będzie nawet 36 stopni! Sanepid radzi, jak przetrwać gorące dni

Już dziś będzie gorąco, ale te najwyższe temperatury dopiero przed nami. Jutro i w piątek będzie nawet 36 stopni.

Podczas upałów najważniejsze jest regularne picie wody. Przypomina sanepid w Ostrzeszowie.

W bardzo gorące dni pijmy więcej niż zazwyczaj. Nawet jeśli nie jesteśmy spragnieni, pijmy jak najwięcej wody. Możemy spożywać również inne płyny, ale unikajmy przede wszystkim alkoholu. Nośmy jasną, luźną i przewiewną odzież. Chrońmy głowę okryciem, na przykład kapeluszem lub czapką. Stosujmy też kremy ochronne z filtrem - mówi Aleksandra Knychała z sanepidu w Ostrzeszowie.

W czasie największego upału najlepiej zostać w domu. Okna warto zasłonić, a otwierać je dopiero rano lub wieczorem, gdy na zewnątrz jest chłodniej. Można też włączyć wentylator lub klimatyzację.

Gdy jest bardzo gorąco, możemy ochłodzić się letnim prysznicem albo założyć mokry ręcznik na szyję. Unikajmy wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia, ponieważ jesteśmy wtedy narażeni na przegrzanie - dodaje Aleksandra Knychała.

Szczególnej opieki podczas upałów potrzebują dzieci, seniorzy, osoby chore i samotne. Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie - nawet na chwilę.

Niepokojące objawy przegrzania to między innymi zawroty głowy, nudności, przyspieszone bicie serca i podwyższona temperatura. W takiej sytuacji trzeba przejść do chłodnego miejsca, schładzać ciało i zwrócić się po pomoc medyczną - mówi Aleksandra Knychała.

Jeśli ktoś mdleje, ma drgawki, majaczy albo ma gorącą i suchą skórę, trzeba od razu wezwać pogotowie. Taką osobę należy przenieść w chłodne miejsce i schładzać jej ciało. Jeśli jest nieprzytomna, trzeba ułożyć ją na boku.