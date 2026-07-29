Trzy dni z historią w tle. Będą poszukiwania skarbów, koncerty i wiele więcej

Od 7 do 9 sierpnia Ostrzeszów będzie żył historią. Przed nami III Zlot Detektorystyczno-Historyczny "Łowcy Historii". Jest już szczegółowy program imprezy.

Zlot rozpocznie się w piątek o godz. 19.00 integracją na dziedzińcu Baszty Kazimierzowskiej.

Najwięcej będzie się działo w sobotę. Uczestnicy rano wyjadą na wspólne poszukiwania w terenie. Po południu wrócą na zamkowy dziedziniec, gdzie będzie wspólny posiłek, prelekcje i losowanie nagród. Jednym z gości będzie Katarzyna Sobota-Iwoch, czyli „Archeolog w Szpilkach”. Wieczorem przyjdzie czas na koncerty i zabawę z DJ-em.

Zlot zakończy się w niedzielę, ale na tym historyczny weekend się nie skończy.

Autor: Stowarzyszenie Ostrzeszowska Grupa Eksploracyjno/ Facebook

Tego dnia w parku im. Jana Pawła II odbędzie się Ostrzeszowski Festyn Historyczny. Tegoroczna edycja będzie poświęcona dwóm artystom związanym z Ostrzeszowem - Antoniemu Serbeńskiemu i Edwardowi Haladynowi.

W programie są wystawa ich prac, prezentacja pracowni Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, gra miejska inspirowana twórczością Serbeńskiego, zwiedzanie wieży zamkowej z aplikacją oraz plastyczny kącik dla dzieci.

Historycznych atrakcji będzie jeszcze więcej. W sobotę wieczorem odbędzie się VII Bieg Uliczny, a w niedzielę rano IV Turniej Szachowy "Królewska Wieża". Na zakończenie weekendu Teatr w Małym Mieście pokaże spektakl „Dobrze, lepiej, katastrofa”.

Autor: Ostrzeszowskie Centrum Kultury/ Facebook

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