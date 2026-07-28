Są pieniądze na deszczówkę. Powiat i dwie gminy z dofinansowaniem

Pieniądze przyznano w ramach programu „Deszczówka”. Daje je Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Umowy zostały już podpisane w Poznaniu.

Powiat ostrzeszowski dostał ponad 115 tysięcy złotych. Zbiorniki powstaną przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie.

Będą trzy. Każdy pomieści 10 metrów sześciennych wody. Trafi do nich deszczówka z dachów szkoły. Woda będzie później używana do podlewania zieleni.

Cała inwestycja będzie kosztować ponad 143 tysiące złotych. Dofinansowanie pokryje 80 procent tej kwoty. Pozostałe blisko 29 tysięcy złotych powiat zapłaci ze swojego budżetu.

Pieniądze dostała także gmina Doruchów. Zbiorniki na deszczówkę powstaną przy Urzędzie Gminy. Inwestycja będzie kosztować ponad 135 tysięcy złotych. Ponad 108 tysięcy złotych da Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Resztę, czyli około 27 tysięcy złotych, gmina zapłaci ze swojego budżetu.

Dofinansowanie dostała też gmina Ostrzeszów. Dwa kolejne zbiorniki powstaną w Rojowie i Niedźwiedziu.

W całej Wielkopolsce dofinansowanie dostało 17 inwestycji. Samorząd województwa przeznaczył na nie prawie 2 miliony złotych.