Szydełka, stare zdjęcia i koncert po zmroku. Taki jest plan na Noc Muzeów w Ostrzeszowie

W tym roku muzeum w Ostrzeszowie stawia na rękodzieło. Wszystko za sprawą lokalnej grupy pasjonatek szydełkowania, które regularnie spotykają się i tworzą własne prace, które - właśnie w sobotę - będzie można zobaczyć z bliska.

Każdy też będzie mógł spróbować swoich sił z szydełkiem. Nawet osoby, które nigdy wcześniej tego nie robiły.

W Ostrzeszowie regularnie spotyka się duża grupa pasjonatek, które nazywamy „Szydełkarami”. To nasza najnowsza nazwa. Mamy nawet własne logo. Podczas Nocy w Muzeum przygotujemy prawdziwy „Szydełkowy zawrót głowy” - będzie można podziwiać nasze prace, a niektóre z nich kupić. To świetna okazja, by znaleźć wyjątkowy prezent na nadchodzący Dzień Matki czy Dzień Dziecka - mówi kierownik muzeum w Ostrzeszowie, Mirosława Rzepecka.

To jednak nie wszystko. W muzeum cały czas można oglądać wystawę „Ostrzeszowianie na starej fotografii”.

Prezentujemy wystawę starych fotografii, która budzi ogromne emocje u wszystkich, bez względu na wiek. Młodzi podziwiają dawną modę i wózki dziecięce, a starsi mieszkańcy patrzą, jak zmieniło się miasto i rozpoznają na zdjęciach znajome twarze. Ta ekspozycja cały czas żyje - zarówno w salach muzeum, jak i na naszym Facebooku, gdzie regularnie dodajemy nowe plansze. Wciąż też czekamy na zdjęcia z Państwa domowych archiwów, do 16 maja można jeszcze przynosić własne fotografie i podzielić się z nami swoją historią - dodaje kierownik.

Podczas Nocy Muzeów będzie można też wejść wieczorem na wieżę zamkową.

Najbardziej klimatycznie zrobi się jednak wieczorem. O 20:34 w sali reprezentacyjnej USC rozpocznie się koncert Agnieszki Kowalczyk „Boginie”.

To będzie koncert, który połączy dźwięk, obraz i zapach. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20:34. Wybraliśmy tę konkretną porę nieprzypadkowo - to właśnie wtedy zapada zmierzch - mówi Mirosława Rzepecka.

Przy okazji będzie można zobaczyć też odświeżone wnętrza muzeum - po remoncie. Placówka właśnie kupiła też nowy obraz Antoniego Serbeńskiego. Rysunek węglem po raz pierwszy zostanie pokazany właśnie podczas Nocy Muzeów. Swoją premierę będzie miała także odnowiona biblioteczna szafa podarowana przez jedną z mieszkanek Ostrzeszowa.

Noc Muzeów w Ostrzeszowie 16 maja od 16:00. Wstęp jest wolny.

i Autor: Muzeum Regionalne im. Władysława Golusa/ Facebook