Ruszył nabór do szkół średnich w powiecie ostrzeszowskim. Są nowe kierunki i setki miejsc dla uczniów

Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych. Od dziś uczniowie klas ósmych mogą logować się do elektronicznego systemu rekrutacji, zakładać konta i wybierać szkoły oraz kierunki, które ich interesują. W powiecie ostrzeszowskim cały proces odbywa się online.

Nabór, tak jak i w latach poprzednich, prowadzimy elektronicznie w systemie na naszej stronie internetowej, też dostępnym na nabor.pcss.pl. Uczniowie klas ósmych mogą już zalogować się na stronie naborowej, założyć konto i złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wybierając kilka kierunków, które ich interesują - mówi kierownik wydziału oświaty w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, Dominika Grzesiak-Sikora.

Na uczniów czekają trzy szkoły ponadpodstawowe. To I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 2.

W I LO nadal dostępne będą dobrze znane profile: politechniczny, medyczny, humanistyczny i turystyczny. Zostaje też profil przyrodniczy z rozszerzoną matematyką i biologią. W Zespole Szkół nr 1 uczniowie mogą wybierać między innymi kierunki związane z reklamą, grafiką, ekonomią, rachunkowością, fryzjerstwem, gastronomią czy aranżacją wnętrz. Z kolei Zespół Szkół nr 2 stawia m.in. na logistykę, informatykę, programowanie, mechatronikę i motoryzację. Są też klasy branżowe.

W nadchodzącym roku szkolnym nasza oferta łączy sprawdzone tradycje z nowymi trendami. Największą nowością jest kierunek technik architektury krajobrazu i arborystyki w Zespole Szkół nr 2, wprowadzony w odpowiedzi na zmiany w przepisach branżowych. W I Liceum Ogólnokształcącym, obok profilu medycznego czy politechnicznego, podtrzymujemy cieszący się popularnością profil przyrodniczy. Nasze technika i szkoły branżowe oferują szeroki wachlarz zawodów - od informatyki i mechatroniki, po budownictwo, gastronomię i rzemiosło w klasach wielozawodowych. Jesteśmy również w pełni otwarci na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; jeśli tylko będzie odpowiednia liczba chętnych, w Zespole Szkół nr 2, planujemy ponowne uruchomienie klasy integracyjnej, aby zapewnić każdemu optymalne warunki do nauki - dodaje kierownik.

Każdy ósmoklasista do szkoły średniej powinien się dostać. Podstawówki w tym roku skończy ok. 640 uczniów, a przygotowanych miejsc jest więcej.

Zakładamy, że przyjmiemy wszystkich chętnych. Jesteśmy przygotowani na ilość chętnych na podobnym poziomie jak w latach poprzednich - mówi Dominika Grzesiak-Sikora.

Jest też apel do uczniów, żeby przy wyborze szkoły nie stawiać wszystkiego na jedną kartę. W systemie można zaznaczyć kilka klas i kierunków. I warto z tego skorzystać.

Zachęcam do tego, aby w tym systemie elektronicznego naboru wybrać kilka preferencji, a nie tylko jedną. Ma to dlatego znaczenie, że w przypadku gdy przeliczamy wasze wyniki egzaminów ósmoklasisty i świadectwo szkolne na punkty, to ilość punktów w pierwszej kolejności decyduje o przyjęciu do danej klasy i w pierwszej kolejności przyjmujemy tych z największą ilością punktów. W momencie, gdy w klasach technicznych czasami zakładamy tylko 15 miejsc na danym kierunku, to warto kilka kierunków wskazać na wypadek, gdyby nie udało się dostać na kierunek, który jest kierunkiem pierwszego wyboru, więc przynajmniej te trzy preferencje są tu bardzo, bardzo wskazane i zachęcam, żeby je oznaczać, żeby nie okazało się później, że na ten wymarzony jeden jedyny nie udało się dostać, bo brakło jeden czy dwa punkciki - dodaje kierownik.

Pierwszy etap potrwa do 29 maja. Potem - od 26 czerwca do 7 lipca - będzie czas na uzupełnienie wniosków.

