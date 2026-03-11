Szpital w Ostrzeszowie w programie „Szpitale przyjazne wojsku”. Powiat liczy na dodatkowe pieniądze

Szpital w Ostrzeszowie znalazł się w programie „Szpitale przyjazne wojsku”. To efekt trójstronnego porozumienia podpisanego pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia i Powiatem Ostrzeszowskim.

Program zakłada współpracę cywilnych szpitali z wojskiem. Chodzi m.in. o szkolenia z zakresu medycyny pola walki, wspólne konferencje i wymianę doświadczeń między specjalistami. W planach jest także współpraca przy kwalifikacji wojskowej, badaniach z zakresu medycyny pracy oraz działania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

Władze powiatu podkreślają jednak, że dla szpitala w Ostrzeszowie szczególnie ważna może być możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

Tak naprawdę jest to porozumienie, w naszym odczuciu, będzie pozwalało w większym stopniu pozyskiwać środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Natomiast zobaczymy też jak dalej się będzie wszystko kreowało i jakie te możliwości będą, tak naprawdę. My tutaj cały czas, jeśli chodzi o szpital, pomimo bardzo dużej inwestycji, która się toczy, to jednak mimo tego cały czas już gdzieś z tyłu głowy mamy rozbudowę szpitala pod kątem bloku operacyjnego. Cały czas ten blok operacyjny, który funkcjonuje przy naszym szpitalu jest dopuszczony, tak naprawdę, warunkowo i czynimy starania pod różnym kątem, rozważamy różne możliwości pozyskania środków zewnętrznych w celu właśnie budowy osobnego bloku operacyjnego - mówi starosta ostrzeszowski, Dariusz Świtoń.

Porozumienie podpisali wiceprezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Agnieszka Kubot-Krawczyk oraz starosta ostrzeszowski Dariusz Świtoń i wicestarosta Lech Janicki.

Do programu „Szpitale przyjazne wojsku” w tym roku przystąpił też m.in. szpital w Kępnie.