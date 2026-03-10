Kręcimy kilometry dla gminy! Kraszewice debiutują w grze o Rowerową Stolicę Polski

Wiosna to idealny moment, by odkurzyć rower i zrobić coś dla siebie i swojej okolicy. Gmina Kraszewice oficjalnie wchodzi na rowerową mapę Polski, dołączając do projektu, w którym miasta i gminy z całego kraju rywalizują o miano tej najaktywniejszej. Zasady są proste: wsiadamy na rower, włączamy darmową apkę AKTYWNE MIASTA i zbieramy kilometry dla naszej gminy. Nie trzeba być zawodowcem - liczy się każda trasa i każdy kilometr.

Zaczynamy od wielkiej rozgrzewki. Oficjalny trening rusza 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny, i potrwa do 21 maja. To czas na rozkręcenie nóg, sprawdzenie formy i zapoznanie się z aplikacją. Główna część inicjatywy, czyli prawdziwa walka o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, odbędzie się w czerwcu (od 1 do 30). To właśnie wtedy ogólnopolska rywalizacja nabierze tempa, a każdy przejechany kilometr przybliży Kraszewice do zwycięstwa w rankingu.

Jak dołączyć do ekipy? Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się i z listy wybrać Gminę Kraszewice. W apce można tworzyć własne grupy - z rodziną, znajomymi z pracy, sąsiadami - i rywalizować z innymi.

Po zakończeniu rywalizacji gmina nagrodzi sześciu najbardziej aktywnych mieszkańców, którzy wykręcą najwięcej kilometrów.