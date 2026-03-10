Szkolenia najpopularniejsze wśród bezrobotnych. Takie są dane urzędu pracy

Szkolenia to forma wsparcia, z której najczęściej korzystają osoby bezrobotne. Tak wynika z podsumowania 2025 roku w Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie. W ubiegłym roku przeszkolono łącznie 132 osoby. Połowa z nich to mieszkańcy miasta i gminy Ostrzeszów.

Bardzo wysokie zainteresowanie szkoleniami utrzymuje się od kilku lat.

Zauważamy, że od kilku lat coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia. Są atrakcyjne, ponieważ są dostosowane bezpośrednio do oczekiwań osoby bezrobotnej - mówi dyrektor urzędu pracy, Ewa Rycerska.

Dużym plusem jest też to, że osoba bezrobotna może sama zdecydować, jakie szkolenie chce zrobić. Urząd nie narzuca jednego konkretnego kursu. Każdy może wybrać takie szkolenie, które najbardziej pomoże w znalezieniu pracy. Niektóre szkolenia są kosztowne, ale urząd może je sfinansować. Jeśli kurs rzeczywiście pomoże zdobyć nowe kwalifikacje, pieniądze nie są tu główną barierą.

Mamy naprawdę szeroką ofertę. Osoba sama decyduje, jakie szkolenie chciałaby przejść i po jakim szkoleniu ma największą szansę zdobyć zatrudnienie. Jesteśmy w stanie sfinansować szkolenia nawet powyżej 20 tysięcy złotych, jeśli jest zasadność podniesienia kwalifikacji zawodowych - dodaje dyrektor.

Szkolenia to jednak nie jedyna forma pomocy. W 2025 roku urząd przyznał także 84 dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Z tej możliwości skorzystało 48 osób z miasta i gminy Ostrzeszów. W ubiegłym roku maksymalna kwota wsparcia wynosiła 25 tysięcy złotych.

Urząd organizował również staże zawodowe. W sumie powstało 77 takich miejsc. 42 staże były przeznaczone dla mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów. Kolejne osoby skorzystały z prac interwencyjnych. W tej formie wsparcia zatrudnienie znalazło 37 osób.