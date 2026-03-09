Kobyla Góra bliżej miasta? Mieszkańcy w większości „ZA”

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące tego, czy Kobyla Góra powinna zostać miastem. Mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię, czy samorząd powinien wystąpić z wnioskiem o nadanie miejscowości praw miejskich.

Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 6111 osób. Ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 829 mieszkańców, co stanowi 13,57%. Spośród wszystkich głosów 775 uznano za ważne, a 54 za nieważne.

Najważniejsze jest jednak to, jak głosowali mieszkańcy. Za tym, aby Kobyla Góra została miastem, opowiedziało się 472 mieszkańców. To 60,9% wszystkich ważnych głosów. Przeciw było 290 osób, czyli 37,42%. Z kolei 13 mieszkańców zaznaczyło odpowiedź „nie mam zdania”.

W samym sołectwie Kobyla Góra uprawnionych do głosowania było 1886 osób. Oddano tam 436 ważnych głosów. Za nadaniem praw miejskich było 215 osób, przeciw 214, a 7 mieszkańców nie miało zdania.

Konsultacje miały charakter opiniodawczy. Oznacza to, że nie są one wiążące, ale pokazują stanowisko mieszkańców w tej sprawie. Wyniki są jednym z elementów potrzebnych do dalszego procedowania.

Teraz dokumenty i wyniki konsultacji zostaną przekazane do dalszych działań. Jeśli samorząd zdecyduje się złożyć wniosek, ostateczna decyzja o nadaniu Kobylej Górze praw miejskich będzie należała do polskiego rządu.