Szkolna i Królewska w Rogaszycach w remoncie. Jak idą prace?

Trwa przebudowa ulic Królewskiej i Szkolnej w Rogaszycach. Pierwszy etap inwestycji jest już prawie zakończony. Chodzi o odcinek ulicy Królewskiej od dawnego wiaduktu kolejowego do szkoły podstawowej.

Na tym fragmencie położono już nowy asfalt. Powstał także chodnik, którego wcześniej tam nie było.

Na tym odcinku mamy już nową nawierzchnię, mamy wybudowany chodnik, którego wcześniej nie było, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo, w szczególności dzieci z tej części naszego największego sołectwa, które idą do szkoły - mówi burmistrz Ostrzeszowa, Patryk Jędrowiak.

Prace trwają także na ulicy Szkolnej. Chodzi o odcinek od szkoły podstawowej w kierunku drogi krajowej nr 11.

Tam najpierw wykonywane będą też prace wodociągowe, ale równocześnie trwają już prace nad wymianą chodnika, no a na ostatnim etapie nowa nawierzchnia drogi - dodaje burmistrz.

Na przebudowę ulic Szkolnej i Królewskiej miasto dostało ponad 3,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie pokrywa 60 procent kosztów inwestycji. Pozostałe 40 procent płaci samorząd.