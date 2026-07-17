Baszta Gravel już pod koniec sierpnia w Ostrzeszowie. Miejsca na wyścig jeszcze są

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-17 10:41

Baszta Gravel wraca do Ostrzeszowa. 30 sierpnia rowerzyści pokonają 40-kilometrową trasę. Start i meta będą na rynku. Do wyścigu wciąż można dołączyć.

Rowerzyści startujący spod dmuchanej bramy w Ostrzeszowie. O wyścigu Baszta Gravel przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Miasto i Gmina Ostrzeszów/ Facebook

Czwarta edycja wyścigu rowerowego Baszta Gravel odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia. Trasa poprowadzi przez Ostrzeszów i okolice. Jej dokładny przebieg może się jeszcze nieznacznie zmienić.

Zawodnicy wystartują w dwóch grupach. Pierwsza jest przeznaczona dla bardziej zaawansowanych rowerzystów. Druga - dla osób z mniejszym doświadczeniem. Grupę należy wybrać podczas zapisów przez internet.

Pierwsza grupa ruszy z rynku o godzinie 14:00. Druga wystartuje trzy minuty później, o 14:03. W każdej z nich może znaleźć się maksymalnie 100 osób.

Biuro zawodów będzie działało w ratuszu na ostrzeszowskim rynku. Uczestnicy będą mogli zgłaszać się tam od godziny 11:00 do 13:00.

Na liście startowej są jeszcze wolne miejsca. Zapisać można się przez internet. Regulamin i wszystkie szczegóły znajdziecie na Facebooku Miasta i Gminy Ostrzeszów

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