Baszta Gravel już pod koniec sierpnia w Ostrzeszowie. Miejsca na wyścig jeszcze są

Czwarta edycja wyścigu rowerowego Baszta Gravel odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia. Trasa poprowadzi przez Ostrzeszów i okolice. Jej dokładny przebieg może się jeszcze nieznacznie zmienić.

Zawodnicy wystartują w dwóch grupach. Pierwsza jest przeznaczona dla bardziej zaawansowanych rowerzystów. Druga - dla osób z mniejszym doświadczeniem. Grupę należy wybrać podczas zapisów przez internet.

Pierwsza grupa ruszy z rynku o godzinie 14:00. Druga wystartuje trzy minuty później, o 14:03. W każdej z nich może znaleźć się maksymalnie 100 osób.

Biuro zawodów będzie działało w ratuszu na ostrzeszowskim rynku. Uczestnicy będą mogli zgłaszać się tam od godziny 11:00 do 13:00.

Na liście startowej są jeszcze wolne miejsca. Zapisać można się przez internet. Regulamin i wszystkie szczegóły znajdziecie na Facebooku Miasta i Gminy Ostrzeszów