Prawie tysiąc osób skontrolowanych. Policja podsumowuje TRZEŹWY PORANEK

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-20 10:21

Trzech kierowców z alkoholem w organizmie zatrzymali dziś rano policjanci z Ostrzeszowa. Mundurowi prowadzili kontrole w mieście i okolicach. To w ramach akcji „Trzeźwy Poranek”. Łącznie skontrolowano 980 osób.

Policjant podaje alkomat kierowcy siedzącemu w aucie. O akcji Trzeźwy Poranek przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: miguelrd68/ Pixabay.com

Akcja rozpoczęła się wcześnie rano. Na drogi wyjechało dziesięciu policjantów. Sprawdzali trzeźwość kierowców.

Pierwszy z nich wpadł o godzinie 5.50 na ulicy Wieluńskiej w Ostrzeszowie. 42-latek kierujący oplem miał 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Godzinę później na ulicy Łąkowej policjanci zatrzymali 75-letniego kierowcę renault. Alkomat pokazał 0,59 mg/l alkoholu.

Do trzeciego zatrzymania doszło o godzinie 8.10 w Kotłowie. 28-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego jechał peugeotem. Badanie wykazało 0,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wszyscy trzej stracili prawa jazdy. O ich dalszym losie, zdecyduje sąd.

Podczas całej akcji policjanci sprawdzili 980 kierowców. W działaniach brało udział ośmiu funkcjonariuszy drogówki i dwóch policjantów prewencji.

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