Prawie tysiąc osób skontrolowanych. Policja podsumowuje TRZEŹWY PORANEK

Akcja rozpoczęła się wcześnie rano. Na drogi wyjechało dziesięciu policjantów. Sprawdzali trzeźwość kierowców.

Pierwszy z nich wpadł o godzinie 5.50 na ulicy Wieluńskiej w Ostrzeszowie. 42-latek kierujący oplem miał 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Godzinę później na ulicy Łąkowej policjanci zatrzymali 75-letniego kierowcę renault. Alkomat pokazał 0,59 mg/l alkoholu.

Do trzeciego zatrzymania doszło o godzinie 8.10 w Kotłowie. 28-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego jechał peugeotem. Badanie wykazało 0,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wszyscy trzej stracili prawa jazdy. O ich dalszym losie, zdecyduje sąd.

Podczas całej akcji policjanci sprawdzili 980 kierowców. W działaniach brało udział ośmiu funkcjonariuszy drogówki i dwóch policjantów prewencji.