Głośno będzie jutro w Ostrzeszowie. Zawyją syreny alarmowe

Już jutro w całej Polsce odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności. Syreny zostaną uruchomione także na terenie miasta i gminy Ostrzeszów.

Ćwiczenia będą prowadzone między godziną 7.00 a 19.00. Chodzi o to, by sprawdzić, czy syreny działają prawidłowo oraz czy informacje są dobrze przekazywane między służbami.

Najpierw usłyszymy modulowany dźwięk syreny. Będzie trwał trzy minuty i będzie oznaczał ogłoszenie alarmu. Po zakończeniu ćwiczeń zostanie nadany trzyminutowy, ciągły dźwięk. To sygnał odwołania alarmu.

Bać się nie trzeba. Uruchomienie syren to tylko część ćwiczeń - nie oznacza prawdziwego zagrożenia. Warto też powiedzieć o tym bliskim, szczególnie dzieciom i osobom starszym. Dzięki temu dźwięk syren ich nie zaskoczy.

Jeśli ćwiczenia nie odbędą się jutro, zostaną przeprowadzone dzień później - w środę, 22 lipca.

Autor: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów/ Materiały prasowe