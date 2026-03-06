Przemoc, uzależnienia, konflikty rodzinne. OIK przy PCPR w Ostrzeszowie podsumowuje 2025 rok

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie podsumował 2025 rok. Z pomocy specjalistów skorzystały 152 rodziny, czyli łącznie 230 osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Najczęściej do ośrodka zgłaszały się osoby dotknięte przemocą domową, uzależnieniem członka rodziny - głównie od alkoholu - a także osoby zmagające się z konfliktami w rodzinie czy problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Pomoc była potrzebna także w sytuacjach choroby, w tym chorób psychicznych, niepełnosprawności czy długotrwałych problemów zdrowotnych w rodzinie.

Specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Ostrzeszowie pomagają nie tylko poprzez rozmowę i wsparcie psychiczne. Bardzo często wspierają mieszkańców także w sprawach formalnych. Chodzi między innymi o przygotowanie wniosków i pism do sądów czy innych instytucji. Dotyczy to na przykład spraw alimentacyjnych, rozwodowych, dotyczących kontaktów z dzieckiem, ograniczenia władzy rodzicielskiej czy zobowiązania do leczenia odwykowego.

Pracownicy ośrodka współpracują również z wieloma instytucjami. Są to między innymi policja, sąd, prokuratura, szkoły, służba zdrowia czy inne jednostki pomocy społecznej. W wielu przypadkach konieczne są także wizyty w miejscu zamieszkania rodzin, aby dokładnie poznać sytuację i zaplanować odpowiednie wsparcie.

W 2025 roku pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej uczestniczyli także w 67 procedurach Niebieskiej Karty, które dotyczą przemocy domowej. Z danych wynika jednak, że część osób objętych taką procedurą nie chce korzystać z proponowanej pomocy lub unika kontaktu z instytucjami. Powodem bywa strach przed sprawcą przemocy, wstyd albo przekonanie, że problemy rodzinne powinny być rozwiązywane bez udziału służb.

Wsparcie w ośrodku zapewniają nie tylko pracownicy socjalni, ale również psycholodzy. W ubiegłym roku z pomocy psychologicznej skorzystało 81 rodzin, czyli 95 osób. Łącznie udzielono 356 porad i konsultacji. Dotyczyły one między innymi przemocy domowej, uzależnień, konfliktów rodzinnych, chorób psychicznych czy trudności w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Ostrzeszowie pomaga także w nagłych sytuacjach. Chodzi między innymi o zdarzenia takie jak próby samobójcze, wypadki czy nagła śmierć bliskiej osoby.