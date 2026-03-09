Apetyt był na więcej. UKS Piast dzieli się punktami z Zieloną Górą

To był bardzo wyrównany mecz. W sobotnim spotkaniu UKS Piast Ostrzeszów zremisował z ZKS-em Palmiarnia Zielona Góra II 5:5. Obie drużyny walczyły o każdy punkt, a wynik rozstrzygał się do samego końca.

Zapewne po tym meczu możemy czuć lekki niedosyt, bo jednak kilka szans, które mieliśmy, nie zostało przez nas wykorzystanych. Zaczynamy mecz bardzo dobrze, wygrywamy przed deblami 3:1. W jednym z debli mieliśmy około 5-6 piłek meczowych, nie wykorzystaliśmy ich. Po tych deblach mieliśmy 3:3, no i wygrywaliśmy przed ostatnią partią 5:4. Mieliśmy swoje szanse na to, żeby przechylić ten mecz na swoją szalę. Niestety, nam się to nie udało, remisujemy ostatecznie z ostatnią drużyną w tabeli, ZKS-em Palmiarnia Zielona Góra II. Jednak trzeba doceniać ten remis, bo cały czas występujemy w osłabieniu. Pewnie apetyty były większe przed tym meczem, natomiast trzeba też docenić ambitną postawę młodej drużyny z Zielonej Góry. I ten remis trzeba uznać za sprawiedliwy wynik w tym spotkaniu - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Dla ostrzeszowskiej drużyny punkty zdobywali Antoni Witkowski i Michał Bańkosz - po dwa. Jedno zwycięstwo dołożył Adrian Spychała. W składzie Piasta zagrał także Wojciech Iwasyszyn.

Po tym spotkaniu UKS Piast nadal zajmuje czwarte miejsce w tabeli 1. ligi.

Gdyby ktoś w październiku powiedział mi, że będziemy na czwartym miejscu w tabeli, to wziąłbym taki wynik w ciemno. Cały czas punktujemy i utrzymanie w lidze mamy już właściwie zapewnione. Jeśli na koniec sezonu uda się utrzymać miejsce w pierwszej czwórce, to będzie naprawdę ogromny sukces dla naszego zespołu - dodaje prezes.

Przed UKS-em Piast kolejne trudne wyzwanie. Już 15 marca ostrzeszowianie zagrają u siebie z wiceliderem tabeli - GMKS-em Strzelec Frysztak.

To bardzo mocny zespół i na pewno nie będzie łatwo. Ale wierzymy, że przy wsparciu naszych kibiców będziemy w stanie powalczyć o kolejne punkty - mówi Jarosław Krzywaźnia.

Mecz w Ostrzeszowie odbędzie się - wyjątkowo - w niedzielę o godzinie 12:00. Patronem medialnym UKS-u Piast Ostrzeszów jest Radio Eska.