Szefi z nową muzyką. Ostatnie miesiące były pełne premier [POSŁUCHAJ]

Nowe utwory, kolejne teledyski i muzyczne współprace. Tak wyglądały ostatnie miesiące u Patryka "Szefiego" Szewczyka z Ostrzeszowa. Wszystko zaczęło się od premiery kawałka „Na szczycie”.

Później pojawiły się teledyski do starszych utworów, między innymi „Patryk Piotr Paweł”. Niedawno do sieci trafiło także „Nowe rozdanie”, nagrane wspólnie z Michałem Mielcarkiem.

Przy części nowych klipów raper postawił na sztuczną inteligencję.

Dzięki AI udało się szybciej uzupełnić to, czego brakowało. Nie trzeba było angażować wielu ludzi, kamer czy całej ekipy. To był po prostu szybszy sposób, żeby wypuścić teledyski do starszych utworów i ruszyć z nowymi projektami. Chociaż, muszę przyznać, że chyba jednak bardziej wolę realistyczne teledyski. AI bardzo pomaga i przyspiesza pracę, ale najbardziej lubię moment, kiedy kamera nagrywa ludzi, kiedy wszyscy razem coś tworzą. To daje zupełnie inne emocje i taki sposób pracy najbardziej do mnie trafia - mówi Szefi.

Wśród ostatnich premier jest też utwór „Grande”. Teledysk powstał głównie z nagrań z podróży znajomej rapera.

Poprosiłem znajomą, która dużo podróżuje, czy mogę wykorzystać jej nagrania. Zgodziła się bez wahania. Większość ujęć w teledysku pochodzi właśnie od niej, a resztę dołożyliśmy, żeby wszystko dobrze się połączyło - dodaje raper.

Szefi zaangażował się także w projekt z uczniami szkoły podstawowej w Rojowie. Wspólnie nagrali utwór i teledysk o tym, jak trudne dzieciństwo wpływa na młodych ludzi.

Dzieciaki naprawdę mocno zaangażowały się w ten projekt. Napisały swoje teksty, razem wszystko dopracowaliśmy, a później powstał teledysk. Jestem z tego projektu naprawdę dumny i cieszę się, że udało się go wspólnie zrealizować - mówi raper.

Choć w ostatnich miesiącach sporo się działo, nie wszystko potoczyło się po jego myśli. Liczył na więcej koncertów i występów. Nie zamierza jednak odkładać mikrofonu.

Płomień może trochę przygasł, ale na pewno nie zgasł. To jest moja pasja i dopóki będę miał możliwość, będę próbował. Mam już napisane kolejne teksty, więc szkoda byłoby ich nie nagrać. Od września znowu chcę powalczyć o koncerty i nowe wydarzenia - mówi Szefi.

Przed Szefim teraz wakacyjne wyjazdy z młodzieżą, podczas których będzie pracował jako instruktor i opiekun. Po wakacjach chce wrócić do nagrywania, bo jak sam mówi - „Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa”.

Szefi z nową muzyką. Ostatnie miesiące były pełne premier - mówi Patryk Szewczyk