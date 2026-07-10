Policjanci zapraszają RAJD ROWEROWY. Zapisy już trwają

Lubicie rowerowe wycieczki? To szykujcie dwa kółka. Policjanci z Ostrzeszowa zapraszają na wspólny Rajd Rowerowy. Ten już w niedzielę, 26 lipca.

Start będzie z dwóch miejsc. O 8:45 z rynku w Ostrzeszowie, a o 9:00 spod Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną.

Do przejechania będzie około 50 kilometrów. Trasa poprowadzi między innymi przez Bukownicę, Marszałki, Kuźnicę Bobrowską, Bobrowniki, Kopeć, Grabów nad Prosną i Kaliszkowice. Meta będzie w Przedborowie.

Na rajd może przyjechać każdy - dzieci, dorośli i całe rodziny.

Tegoroczna edycja będzie też związana z obchodami 100-lecia służby dzielnicowych w Wielkopolsce.

Zapisy trwają do 20 lipca pod numerem telefonu 531 936 236.

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie/ Facebook