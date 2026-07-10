Policjanci zapraszają RAJD ROWEROWY. Zapisy już trwają

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-10 6:51

To propozycja dla małych i dużych miłośników dwóch kółek. Policjanci z Ostrzeszowa zapraszają na coroczny Rajd Rowerowy. Do pokonania będzie około 50 kilometrów. Obowiązują zapisy. Chcecie dołączyć? Jest na to czas do 20 lipca.

Duża grupa rowerzystów w różnym wieku na mecie rajdu w Przedborowie. O wydarzeniu przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie/ Facebook

Lubicie rowerowe wycieczki? To szykujcie dwa kółka. Policjanci z Ostrzeszowa zapraszają na wspólny Rajd Rowerowy. Ten już w niedzielę, 26 lipca.

Start będzie z dwóch miejsc. O 8:45 z rynku w Ostrzeszowie, a o 9:00 spod Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną.

Do przejechania będzie około 50 kilometrów. Trasa poprowadzi między innymi przez Bukownicę, Marszałki, Kuźnicę Bobrowską, Bobrowniki, Kopeć, Grabów nad Prosną i Kaliszkowice. Meta będzie w Przedborowie.

Na rajd może przyjechać każdy - dzieci, dorośli i całe rodziny. 

Tegoroczna edycja będzie też związana z obchodami 100-lecia służby dzielnicowych w Wielkopolsce.

Zapisy trwają do 20 lipca pod numerem telefonu 531 936 236.

plakat - rajd rowerowy
Autor: Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie/ Facebook
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