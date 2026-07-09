Ponad milion złotych na remonty dróg. Jakie plany na drugą połowę roku ma gmina Kraszewice?

Gmina Kraszewice kolejny rok bierze udział w Powiatowym Programie Modernizacji Dróg Powiatowych. W ubiegłym roku wyremontowano część drogi Kraszewice-Głuszyna w miejscowości Głuszyna. Teraz czas na kolejny odcinek.

W tym roku kończymy tę drogę. Został zgłoszony kolejny odcinek drogi Kraszewice-Głuszyna w miejscowości Głuszyna. Będzie dokończone około 800 metrów - mówi wójt gminy Kraszewice, Marta Pijanka.

W ramach programu powstanie też chodnik przy drodze powiatowej z miejscowości Palaty w kierunku Czajkowa. Będzie budowany w Kuźnicy Grabowskiej.

Na tegoroczną współpracę z powiatem gmina przeznacza w tym roku pół miliona złotych.

Kolejnym tegorocznym zadaniem jest drugi etap budowy drogi w Racławicach (za budynkami). Gmina dostała na ten cel około 103 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól.

Jesteśmy jeszcze na etapie procedury ZRID. Chcielibyśmy tę drogę zrobić jeszcze w tym roku. Złożyliśmy też wniosek o drugą transzę dofinansowania i czekamy na decyzję - dodaje wójt.

Trwają też prace nad dokumentacją dla drogi Racławice-Jaźwiny-Żurawieniec oraz ulicy Polnej w Kraszewicach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, projekt będzie gotowy jeszcze w tym roku. Wtedy gmina będzie mogła starać się o pieniądze na realizację tych inwestycji.

Gotowa jest również dokumentacja drogi w Mącznikach. Gmina już dwa razy starała się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale bez powodzenia. Jeśli zmienią się zasady naboru, samorząd chce złożyć kolejny wniosek.

Oprócz większych inwestycji cały czas remontujemy też drogi gminne. Dosypujemy tłuczeń na drogach tłuczniowych, równamy je, a po ciężkiej zimie naprawiamy także ubytki w drogach asfaltowych. Dziur jest sporo, dlatego na bieżąco staramy się je łatać - mówi wójt.

Na tegoroczne inwestycje drogowe gmina planuje przeznaczyć ok. 1 mln 200 tysięcy złotych.