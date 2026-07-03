„Tik Tak” już w sieci. Uczniowie z Rojowa nagrali rapowy kawałek

Wszystko zaczęło się od przypadkowego spotkania. Szefi przyjechał do szkoły w Rojowie na zawody sportowe jako nauczyciel. Po zawodach podeszła do niego szkolna pedagog z pomysłem na wspólny projekt. Chodziło o utwór nagrany razem z uczniami. Raper się zgodził i prace ruszyły.

Ja wiedząc, że to ma być projekt głównie związany z dzieciakami, powiedziałem: „Słuchajcie, dajcie mi jakiś temat, znajdźcie jakiś bit, melodię, a ja sobie do tego dopiszę swoją zwrotkę”. Dzieciaki napisały swoje, wysłały mi bit, ja sobie dopisałem swoją zwrotkę. Przećwiczyliśmy, przedyskutowaliśmy temat i później zaczęła się cała praca nad nagraniem utworu i teledysku - mówi Szefi.

Prace nad utworem trwały prawie cały rok. W projekcie udział wzięli uczniowie klas siódmych i ósmych. Najpierw powstał tekst. Później przyszedł czas na nagrania. Te odbyły się we Wrocławiu.

Młodzi autorzy chcieli pokazać, że dzieci również przeżywają to, co dzieje się w domu. I często zostaje to z nimi na długie lata.

Temat tyczy się ogólnie nas wszystkich i tego, jaki wpływ miało na nas dzieciństwo. Czyli to trudniejsze czasem dzieciństwo, kiedy widzimy kłótnie rodziców, spory rodziców, a niejednokrotnie też rozwody rodziców. Jak to wpływa na młodego człowieka i jakie decyzje podejmuje później w życiu. O tym się nie mówi, a często po prostu gdzieś w nas wszystkich to zostaje - dodaje raper.

Kawałek wraz z teledyskiem hula już w sieci. Uczniowie mieli już okazję też wystąpić z nim na dużej scenie - podczas Dni Ziemi Ostrzeszowskiej.