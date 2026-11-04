Nowa sala gimnastyczna dla specjalnego ośrodka w Ostrzeszowie. Jest zgoda na koncepcję, teraz czas na szukanie pieniędzy

Ośrodek nie ma własnej sali gimnastycznej. Teraz powstaje projekt, który ma to zmienić. Zarząd powiatu zaakceptował już koncepcję nowej sali. Teraz samorząd będzie szukał pieniędzy na jej budowę.

Marzeniem zarówno moim, jak i kadry, ale też rodziców i naszych podopiecznych jest to, żebyśmy mogli ćwiczyć w takich warunkach godnych dzisiejszych czasów. Faktycznie jesteśmy chyba ostatnią placówką, która nie ma sali gimnastycznej i w tym roku dostaliśmy możliwość zaplanowania wydatków na stworzenie koncepcji i projektu budowlanego na salę gimnastyczną - mówi dyrektor ośrodka, Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Sala ma powstać tam, gdzie dziś jest plac zabaw. Ten zostanie przeniesiony w inne miejsce przy ośrodku. W nowym budynku będą szatnie, magazyn na sprzęt sportowy, pokoje dla nauczycieli WF-u i miejsce do rehabilitacji dzieci.

Będą też trybuny, które po złożeniu zwolnią miejsce do ćwiczeń. Sala posłuży również do organizacji występów.

W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dzieci tworzą przepiękne teatry, występy, pokazy, jasełka, wszelkiego rodzaju występy i my w tej chwili w ogóle nie mamy przestrzeni, gdzie możemy pokazać się. Bo tak jak pani wie, robimy to z reguły w holu budynku, siedząc ściśnięci na krzesełkach, a będziemy mieli okazję tak artystycznie też troszeczkę tę salę wykorzystać - dodaje dyrektor.

Projekt ma być gotowy do końca 2026 roku. Zapłaci za niego ośrodek ze swojego budżetu. Na samą budowę potrzebne będą jednak pieniądze z zewnątrz. Powiat rozpoczyna starania o dofinansowanie. Liczy między innymi na programy Ministerstwa Sportu.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace. Wszystko zależy od tego, czy i kiedy uda się dostać dotację.

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