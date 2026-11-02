Jest działka pod nowy sąd w Ostrzeszowie. Radni dali zielone światło

Decyzja zapadła na ostatniej sesji Rady Miejskiej (29 października). Działka należy do miasta i gminy Ostrzeszów. O jej przekazanie wystąpiła dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu. Zgodę na to dało też Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dziś sąd mieści się w dwóch budynkach - przy Zamkowej i 21 Stycznia. To utrudnia pracę i obsługę mieszkańców. W obu miejscach brakuje też odpowiednich warunków dla osób z niepełnosprawnościami.

Mówimy tutaj nie tylko o wybudowaniu nowego sądu, żeby poprawić warunki pracy, bo to jest oczywiste. Poprawić dostępność dla osób niepełnosprawnych, to jest kolejna sprawa, ale też, co myślę ważne dla naszej lokalnej społeczności, tak już na stałe zakotwiczyć ten Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Bo przecież wszyscy pamiętamy, jak jeszcze niedawno o ten sąd rejonowy musieliśmy bardzo mocno zabiegać, żeby nie został nam odebrany - mówił podczas sesji burmistrz Ostrzeszowa, Patryk Jędrowiak.

Przekazanie działki poprzedziły rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Brali w nich udział między innymi przedstawiciele miasta, powiatu i sądu. Miasto rozpoczęło też zmianę planu zagospodarowania dla tego terenu.

Ziemia ma zostać przeznaczona na budowę sądu. Jeśli tak się nie stanie, darowizna podlega odwołaniu.

Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztowała budowa ani kiedy ruszą prace.

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