Jest działka pod nowy sąd w Ostrzeszowie. Radni dali zielone światło

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-11-02 10:52

Jest zgoda na przekazanie ziemi pod nową siedzibę Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie. Radni zdecydowali, że ponad hektar przy alei Wolności trafi bezpłatnie do Skarbu Państwa. To teren tuż obok budynku administracyjnego szpitala. W przyszłym roku ma powstać projekt nowej siedziby.

Tablice Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie na elewacji budynku. O nowej siedzibie sądu przeczytasz w Eska Ostrzeszów.
Autor: Jagoda Mośpan

Decyzja zapadła na ostatniej sesji Rady Miejskiej (29 października). Działka należy do miasta i gminy Ostrzeszów. O jej przekazanie wystąpiła dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu. Zgodę na to dało też Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dziś sąd mieści się w dwóch budynkach - przy Zamkowej i 21 Stycznia. To utrudnia pracę i obsługę mieszkańców. W obu miejscach brakuje też odpowiednich warunków dla osób z niepełnosprawnościami.

Mówimy tutaj nie tylko o wybudowaniu nowego sądu, żeby poprawić warunki pracy, bo to jest oczywiste. Poprawić dostępność dla osób niepełnosprawnych, to jest kolejna sprawa, ale też, co myślę ważne dla naszej lokalnej społeczności, tak już na stałe zakotwiczyć ten Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Bo przecież wszyscy pamiętamy, jak jeszcze niedawno o ten sąd rejonowy musieliśmy bardzo mocno zabiegać, żeby nie został nam odebrany - mówił podczas sesji burmistrz Ostrzeszowa, Patryk Jędrowiak.

Przekazanie działki poprzedziły rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Brali w nich udział między innymi przedstawiciele miasta, powiatu i sądu. Miasto rozpoczęło też zmianę planu zagospodarowania dla tego terenu.

Ziemia ma zostać przeznaczona na budowę sądu. Jeśli tak się nie stanie, darowizna podlega odwołaniu.

Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztowała budowa ani kiedy ruszą prace.

Radny porównał Karola Nawrockiego do Shreka. Jednak nie stanie przed sądem
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Giganci intelektu powalczą o 8/10
Pytanie 1 z 10
Ziemia Baffina to jednak z największych wysp na świecie. Do którego państwa należy?

ROLKI