Stary czajnik za sadzonkę? Rusza ''Letnia trasa po elektroodpady''. Akcja odwiedzi także Doruchów

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-07 6:42

Zużyty toster, stara suszarka, baterie albo niesprawny czajnik mogą zamienić się w ... lawendę, miętę czy goździki. Rusza wakacyjna zbiórka elektroodpadów organizowana przez ZZO Olszowa. Mieszkańcy ośmiu gmin, w tym m.in. Doruchowa, mogą oddać niepotrzebny sprzęt i - odebrać sadzonkę.

Młode zielone sadzonki roślin w czarnej palecie ogrodniczej. O akcji wymiany elektroodpadów czytaj w Eska Ostrzeszów.
Autor: zbfj/ Pixabay.com

ZZO Olszowa rusza z akcją ''Letnia trasa po elektroodpady''. Przez całe wakacje odwiedzi osiem gmin. W wyznaczonych dniach przy Elektronicznych Altanach Odpadowych będzie można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie.

Zasady są proste. Trzeba przynieść minimum dwa kilogramy elektroodpadów lub baterii. W zamian każdy dostanie sadzonkę rośliny. Do wyboru będą między innymi lawenda, mięta, szałwia, goździki i barwinek.

Akcja odbędzie się:

  • 9 lipca w Łęce Opatowskiej,
  • 13 lipca w Rychtalu,
  • 24 lipca w Doruchowie,
  • 4 sierpnia w Baranowie,
  • 10 sierpnia w Trzcinicy,
  • 31 sierpnia w Perzowie.

Zbiórka odbędzie się też w Bralinie i Kępnie, ale dat na razie nie ma.

To nie wszystko. Za oddanie elektroodpadów można też powalczyć o elektryczną hulajnogę. Wystarczy na miejscu dokończyć jedno zdanie konkursowe. Wygra autor najbardziej pomysłowej odpowiedzi.

Jeśli nie uda wam się trafić na letnią trasę, nic straconego. Podobna akcja trwa także w PSZOK-u w Olszowej. Tam również za minimum dwa kilogramy elektroodpadów lub baterii można odebrać sadzonkę. Akcja potrwa do wyczerpania roślin, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia.

Wziąć udział mogą mieszkańcy ośmiu gmin: Doruchowa, Baranowa, Bralina, Kępna, Łęki Opatowskiej, Perzowa, Rychtala i Trzcinicy. Każdy może odebrać maksymalnie dwie sadzonki.

Wszystkie szczegóły i regulamin sprawdzicie tutaj.

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