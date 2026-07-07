Stary czajnik za sadzonkę? Rusza ''Letnia trasa po elektroodpady''. Akcja odwiedzi także Doruchów

ZZO Olszowa rusza z akcją ''Letnia trasa po elektroodpady''. Przez całe wakacje odwiedzi osiem gmin. W wyznaczonych dniach przy Elektronicznych Altanach Odpadowych będzie można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie.
Zasady są proste. Trzeba przynieść minimum dwa kilogramy elektroodpadów lub baterii. W zamian każdy dostanie sadzonkę rośliny. Do wyboru będą między innymi lawenda, mięta, szałwia, goździki i barwinek.
Akcja odbędzie się:
- 9 lipca w Łęce Opatowskiej,
- 13 lipca w Rychtalu,
- 24 lipca w Doruchowie,
- 4 sierpnia w Baranowie,
- 10 sierpnia w Trzcinicy,
- 31 sierpnia w Perzowie.
Zbiórka odbędzie się też w Bralinie i Kępnie, ale dat na razie nie ma.
To nie wszystko. Za oddanie elektroodpadów można też powalczyć o elektryczną hulajnogę. Wystarczy na miejscu dokończyć jedno zdanie konkursowe. Wygra autor najbardziej pomysłowej odpowiedzi.
Jeśli nie uda wam się trafić na letnią trasę, nic straconego. Podobna akcja trwa także w PSZOK-u w Olszowej. Tam również za minimum dwa kilogramy elektroodpadów lub baterii można odebrać sadzonkę. Akcja potrwa do wyczerpania roślin, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia.
Wziąć udział mogą mieszkańcy ośmiu gmin: Doruchowa, Baranowa, Bralina, Kępna, Łęki Opatowskiej, Perzowa, Rychtala i Trzcinicy. Każdy może odebrać maksymalnie dwie sadzonki.
Wszystkie szczegóły i regulamin sprawdzicie tutaj.