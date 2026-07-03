Fundusze Europejskie w gminie Kraszewice. Uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć

Z projektu korzystają uczniowie szkoły w Kraszewicach, szkoły w Kuźnicy Grabowskiej i oddziałów specjalnych w Jeleniach. Wszystkie zajęcia są darmowe. Odbywają się po lekcjach.

Do wyboru jest naprawdę sporo. Dzieci uczą się programowania i robotyki. Grają w tenisa ziemnego i stołowego. Chodzą na teatr i taniec. Jeżdżą też na basen, gdzie uczą się pływać. Są również zajęcia z dogoterapii, hipoterapii i gimnastyki korekcyjnej. Szkoły dostają też nowy sprzęt. To między innymi komputery, roboty edukacyjne, cyfrowe pianino i pomoce do zajęć.

Oprócz takich projektów inwestycyjnych, takich twardych na drogi czy przebudowy różnych obiektów, prowadzimy również projekt unijny z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy on realizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci w naszych szkołach podstawowych, czyli w Szkole Podstawowej w Kraszewicach oraz w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej wraz z oddziałami specjalnymi w Jeleniach - mówi wójt gminy Kraszewice, Marta Pijanka.

Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny. Część jest w szkołach, a część poza nimi.

W ramach tych zajęć są wprowadzone zajęcia dodatkowe z teatru, ze sportu, z tańca, zajęcia artystyczne dla dzieci w oddziałach specjalnych. Jest dogoterapia, hipoterapia, też taka rehabilitacja i te zajęcia wszystkie są dla dzieci prowadzone bezpłatnie już po tych zajęciach szkolnych. Bardzo dużo mamy uczestników, są wyjazdy na basen, bo jest nauka pływania. Te zajęcia są prowadzone przede wszystkim przez naszych nauczycieli. W ramach projektu kupowane jest również wyposażenie niezbędne do prowadzenia tych zajęć - dodaje wójt.

Cały projekt kosztuje 387 tysięcy 800 złotych. Gmina dostała na niego ponad 368 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich. Projekt potrwa do końca roku.