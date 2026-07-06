34-latek zaatakowany przez stado byków. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Do zdarzenia doszło wczoraj, około godziny 12:25 na terenie jednego z gospodarstw rolnych w gminie Mikstat.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letni mieszkaniec gminy podczas wykonywania prac w zagrodzie został zaatakowany i stratowany przez stado sześciu byków.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie stwierdzono obrażenia ciała powyżej dni siedmiu, bezpośrednio zagrażające jego życiu - mówi Magdalena Hańdziuk z komendy policji w Ostrzeszowie.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną.