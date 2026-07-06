Hamak terapeutyczny, kolumna wodna i wiele więcej. SCWEW Ostrzeszów uruchomił wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu

Wypożyczalnia działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie. To część projektu SCWEW. Mogą z niej korzystać nauczyciele, specjaliści i rodzice dzieci z pięciu szkół i przedszkoli objętych programem. Wszystko jest bezpłatne.

To nie jest tylko wypożyczenie sprzętu. Najpierw specjaliści sprawdzają potrzeby dziecka, pomagają dobrać odpowiednie urządzenie i pokazują, jak z niego korzystać. Są też konsultacje i instruktaż. Sprzęt można wypożyczyć nawet na dwa miesiące.

Dzisiaj technologia bardzo szybko się rozwija i daje świetne narzędzia do pracy z dziećmi. Problem w tym, że taki sprzęt często jest bardzo drogi. Dzięki wypożyczalni rodzice i szkoły mogą najpierw sprawdzić, jak działa w codziennych warunkach i czy rzeczywiście odpowiada na potrzeby dziecka - mówi koordynator projektu, Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

W wypożyczalni jest prawie 60 różnych pomocy. Są między innymi sprzęty do terapii sensorycznej, słuchu i wzroku, komunikacji, logopedii, wyciszenia czy nauki.

Projekt SCWEW to jednak nie tylko sprzęt. Rodzice i nauczyciele mogą skorzystać także z konsultacji, szkoleń i lekcji pokazowych.

Edukacja włączająca nie dotyczy wyłącznie uczniów z niepełnosprawnościami. Chodzi również o dzieci, które mają trudności emocjonalne, problemy w nauce albo potrzebują innego wsparcia. Chcemy pomagać całej społeczności szkolnej i dzielić się doświadczeniem naszych specjalistów - dodaje Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Na razie wsparciem objętych jest pięć placówek z powiatu ostrzeszowskiego. To: II Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie, Szkoła Podstawowa w Parzynowie, Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Publiczne Przedszkole w Mikstacie oraz Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczny Zakątek” w Ostrzeszowie.

Cały projekt potrwa do marca przyszłego (2027) roku. Jego wartość to prawie 720 tysięcy złotych. Pieniądze na jego realizację pochodzą z funduszy UE.