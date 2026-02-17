SCWEW sprawdza potrzeby szkół w powiecie ostrzeszowskim. Trwa pierwszy, kluczowy etap projektu [POSŁUCHAJ]

Od stycznia projekt wszedł w fazę realizacji, a połowa lutego to moment intensywnej pracy diagnostycznej. Eksperci rozmawiają z kadrą, analizują sytuację uczniów i zbierają informacje o trudnościach, z jakimi szkoły mierzą się na co dzień. Chodzi o to, by nie działać „na oko”, tylko na podstawie realnych potrzeb.

Pierwszy etap jest etapem diagnostycznym - mówi dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie i lider projektu, Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

To właśnie od tej diagnozy zależy, jakie konkretne wsparcie trafi później do placówek. W projekcie uczestniczy pięć szkół z terenu powiatu ostrzeszowskiego - to z nimi na początek współpracują eksperci SCWEW. Każda z placówek ma możliwość wskazania, co dziś jest największym wyzwaniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Te pięć placówek wskazuje nam swoje potrzeby, jakie ma w zakresie pracy z dzieckiem. Mówimy tutaj o Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu, Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie, a konkretniej o II LO, Szkole Podstawowej w Parzynowie, Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczny Zakątek” oraz Przedszkolu w Mikstacie - dodaje lider.

Najpierw lista potrzeb, potem konkretne działania. W grę wchodzą konsultacje dla nauczycieli i rodziców, szkolenia, superwizje, a w kolejnym etapie także wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu, rodzice i nauczyciele będą mogli wypróbować sprzęt do terapii wzroku, słuchu, komunikacji alternatywnej czy innych form terapii, zanim zostanie zakupiony na stałe.

Dzisiaj żyjemy w takim świecie, że technologia nas w szkole cały czas o kroczek wyprzedza i tworzy naprawdę fenomenalne narzędzia do pracy z dzieckiem. Niestety, jest to zazwyczaj bardzo kosztowny sprzęt, no i jeżeli się okaże, że kupimy np. specjalistyczne oprogramowanie do komunikacji alternatywnej, a ten rodzaj wsparcia dziecka nie zaskoczy, no to mamy wyrzucone pieniądze. Wypożyczalnia umożliwi przetestowanie tego sprzętu na konkretnym dziecku, w konkretnych jego warunkach, w których przebywa codziennie. Dlatego więc uruchomienie tej wypożyczalni będzie dopiero w kolejnym etapie, po pełnej diagnozie - mówi Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Cały projekt podzielony jest na pięć etapów.

Ogólnie mamy pięć etapów w projekcie. Każdy etap trwa trzy miesiące, czyli zaczęliśmy 1 stycznia, co trzy miesiące przechodzimy w kolejny etap. Projekt rozpisany jest do 31 marca 2027 roku i po tym czasie, do końca 2027 roku SCWEW będzie funkcjonował nadal - dodaje Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Edukacja włączająca to nie tylko wsparcie dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. To także pomoc dla dzieci, które mają trudności emocjonalne, problemy z koncentracją, relacjami rówieśniczymi czy po prostu nie radzą sobie w dużej, ponad dwudziestoosobowej klasie.

Coraz częściej mamy też do czynienia z uzależnieniami od technologii informacyjnych, mamy do czynienia z depresją uczniów. Widzimy, że rośnie agresja rówieśnicza. Pojawia się coraz więcej takich tematów trudnych i na to nakładają się często trudne relacje też z rodzicami, z opiekunami dzieci. I m.in. SCWEW jest miejscem, gdzie możemy wypracowywać to jak sobie radzić właśnie z takimi sytuacjami - mówi lider.

Centrum działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie. Liderem projektu jest dyrektor ośrodka Katarzyna Kokoszko-Hodyjas. Powołano też czterech ekspertów - nauczycieli SOSW - Darię Frankowską, Emilię Janasek, Izabelę Kołodziej i Magdalenę Klepacz.

SCWEW sprawdza potrzeby szkół w powiecie ostrzeszowskim. Trwa pierwszy, kluczowy etap projektu - mówi Katarzyna Kokoszko-Hodyjas