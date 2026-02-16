Kogo chętnie przyjmą do pracy? PUP opublikował Barometr Zawodów na 2026 rok

Barometr zawodów to prosty przewodnik po lokalnym rynku pracy. Jest to prognoza przygotowywana raz w roku dla każdego powiatu w Polsce. Całe badanie powstaje na zlecenie ministerstwa. Eksperci sprawdzają w nim, w jakich zawodach brakuje rąk do pracy, a gdzie chętnych jest zbyt wielu.

Z najnowszych danych dla powiatu ostrzeszowskiego wynika, że w 2026 roku największe braki pracowników wystąpią w branży budowlanej. Firmy będą szukać osób do budowy i wykańczania domów. Na liście potrzebnych specjalistów znaleźli się brukarze, cieśle, stolarze budowlani, dekarze, murarze oraz tynkarze. Brakuje też fachowców od instalacji, takich jak elektrycy oraz monterzy instalacji budowlanych. Drugim sektorem, który pilnie potrzebuje wsparcia, jest ochrona zdrowia. Lokalne przychodnie i szpitale czekają na lekarzy, pielęgniarki oraz położne. Potrzebni są również opiekunowie osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Bardzo duże zapotrzebowanie prognozuje się także w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu. Na liście zawodów deficytowych widnieją nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych. Pracę od ręki znajdą też psycholodzy, terapeuci, pedagodzy oraz pracownicy socjalni i wychowawcy. Wśród zawodów technicznych i rzemieślniczych najbardziej poszukiwani będą mechanicy samochodowi, spawacze, ślusarze, a także tapicerzy i stolarze meblowi. Braki rąk do pracy widać również w służbach mundurowych oraz w księgowości, gdzie poszukiwani są samodzielni księgowi.

Z kolei w wielu innych popularnych profesjach sytuacja ma być bardzo stabilna. Oznacza to, że liczba wolnych miejsc pracy powinna być zbliżona do liczby osób, które chcą pracować w danym zawodzie. Do tej grupy zaliczono między innymi sprzedawców, kasjerów, kucharzy, fryzjerów oraz kierowców samochodów ciężarowych i autobusów. Podobna równowaga panuje wśród pracowników biurowych, magazynierów, krawców oraz piekarzy. W tych zawodach znalezienie pracy jest możliwe, ale konkurencja między kandydatami bywa większa niż w przypadku zawodów, których na rynku brakuje.

Pełną listę znajdziecie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie.