Bezpłatne porady policjantów w Ostrzeszowie. Rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Jagoda Mośpan
2026-02-16 11:15

Bezpłatna pomoc dla ofiar przestępstw w Ostrzeszowie. W ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości policjanci przez cały najbliższy tydzień pełnić będą dyżury informacyjne. Można skorzystać z porad i wskazówek dotyczących dalszych działań.

Od 16 do 22 lutego w całym kraju trwa inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Akcja jest związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw i ma zwrócić uwagę na potrzeby osób, które doświadczyły przestępstwa.

W Ostrzeszowie w działania włącza się Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji. Od dziś do 21 lutego, w godzinach od 8:00 do 16:00, wyznaczeni funkcjonariusze pełnić będą dyżury, podczas których udzielają bezpłatnych porad prawnych. Osoby pokrzywdzone mogą dowiedzieć się, jakie prawa im przysługują i jakie kroki mogą podjąć w swojej sytuacji.

Podobne wsparcie oferują także inne instytucje, między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegóły dotyczące zakresu pomocy dostępne są na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Policja zachęca wszystkie osoby, które padły ofiarą przestępstwa lub znalazły się w trudnej sytuacji, do skorzystania z bezpłatnej pomocy.

