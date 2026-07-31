Samochód uderzył w drzewo. Cztery osoby, w tym 6-letnie dziecko, trafiły do szpitali

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-31 8:43

Poważny wypadek w Czajkowie. Samochód osobowy wypadł z drogi, wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Czterech pasażerów, w tym 6-letnie dziecko, trafiło do szpitali.

Rozbite srebrne auto po uderzeniu w drzewo w lesie. O wypadku w Czajkowie przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie/ Facebook

Do wypadku doszło dziś, tuż po godzinie 4:00 na drodze powiatowej w Czajkowie. Jak ustalili policjanci, 29-letni kierowca Renault na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem.

Auto najpierw zjechało na prawe pobocze, później na przeciwległy pas ruchu, a następnie wpadło do rowu i uderzyło w drzewo. Według policji kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

Samochodem podróżowało pięć osób. Oprócz kierowcy w aucie było czterech pasażerów, w tym 6-letnie dziecko. Wszyscy pasażerowie zostali przewiezieni do szpitali w Sieradzu, Kaliszu i Ostrowie.

Za kierownicą siedział 29-letni obywatel Gruzji, mieszkaniec powiatu kaliskiego. Po wypadku został zabrany do komendy w Ostrzeszowie. 

Autem podróżowali obywatele Gruzji i Ukrainy. Rozbite Renault zostało odholowane.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.

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