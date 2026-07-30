Ponad 600 wierszy zgłoszonych do konkursu „czernikowskiego”. Teraz oceni je jury

Zgłoszenia już policzone. Do 14. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika zgłosiło się 217 osób. Każda z nich przesłała po trzy wiersze. To w sumie ponad 600 utworów.

W tym roku świętujemy 40-lecie konkursu. Pierwsza edycja odbyła się w 1986 roku. Konkurs nie był organizowany regularnie ze względów finansowych, dlatego jest to jego 14. edycja. Teraz staramy się organizować go co trzy lata. Zapraszamy do udziału zarówno początkujących poetów, jak i tych bardziej doświadczonych. W ten sposób chcemy uczcić pamięć Stanisława Czernika, twórcy autentyzmu, czyli kierunku w sztuce, w literaturze, w poezji, który mówi o tym, że twórca powinien mówić o tym, co sam przeżył, czyli być autentyczny. No i my ten autentyzm niesiemy tutaj w Ostrzeszowie - mówi dyrektor biblioteki w Ostrzeszowie, Dorota Owczarczak.

W konkursie mogli wziąć udział początkujący i bardziej doświadczeni poeci. Nie miało znaczenia, gdzie mieszkają. Ważne, żeby przesłali trzy wiersze w języku polskim. Zgłoszenia dotarły z całej Polski, a kilka także z zagranicy.

Wszystkie wiersze przyszły pocztą. Dane autorów są ukryte, a ich prace oznaczone tylko godłami. Dopiero po wydaniu werdyktu dowiemy się, kto jest ich autorem - dodaje dyrektor.

Teraz wszystkie utwory przeczyta i oceni jury. W jego skład wchodzą Bolesław Grobelny, Tomasz Gruchot i Piotr Fołczyński.

Jury musi przeczytać ponad 600 wierszy i wybrać spośród nich najlepsze. To bardzo trudne zadanie, bo każdy z jurorów ma swoich faworytów. Podczas końcowych obrad panowie walczą o wiersze, które najbardziej im się spodobały. Dyskusje są często burzliwe, bo dobrych utworów jest wiele, a liczba nagród ograniczona. Dlatego wybór laureatów nigdy nie jest łatwy - mówi Dorota Owczarczak.

Autorzy startują w trzech grupach wiekowych: do 15 lat, od 16 do 20 lat oraz powyżej 20 lat. W każdej z nich przyznane zostaną trzy nagrody. Będzie też nagroda specjalna za wiersz o Stanisławie Czerniku lub ziemi ostrzeszowskiej. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

Pula nagród wynosi około 10 tysięcy złotych. Nagrodzone i wyróżnione wiersze trafią również do specjalnego tomiku.

Wyniki powinny być gotowe około 20 sierpnia. Laureaci dostaną wcześniej zaproszenia do Ostrzeszowa. O tym, które miejsca zajęli, dowiedzą się dopiero podczas finału.

W ten sposób chcemy uczcić pamięć Stanisława Czernika, patrona naszej biblioteki. Ten konkurs jest jego pomnikiem - pomnikiem zbudowanym z wierszy i napisanym poezją. Chyba nie ma lepszego pomnika dla poety niż utwory, które co trzy lata trafiają do Ostrzeszowa z całej Polski - dodaje dyrektor.

Finał konkursu już 26 września. W Ostrzeszowskim Centrum Kultury odbędzie się uroczysta gala. Później uczestnicy przejdą do biblioteki, która będzie świętować 80-lecie. Nie zabraknie urodzinowego tortu. Przyjść może każdy.