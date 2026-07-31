Ostatnie dni wystawy Bractwa Kurkowego w muzeum w Ostrzeszowie. Czas jest tylko do połowy sierpnia

Wystawa powstała z okazji 30-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrzeszowie. Można ją oglądać na parterze ratusza.

Pierwsza sala to sala królewska, gdzie pokazani są królowie kurkowi od 1996, od reaktywacji do 2026 roku - mówi kierownik muzeum w Ostrzeszowie, Mirosława Rzepecka.

Na wystawie znalazły się również dwa przedwojenne eksponaty. Pierwszy z nich to obraz Antoniego Serbeńskiego z 1939 roku. Przedstawia dawną siedzibę Bractwa Kurkowego i strzelnicę przy ulicy Cichej.

Obraz namalował Antoni Serbeński w 1939 roku. Był prezentem z okazji jubileuszu małżeńskiego dla wieloletniego wiceprezesa przedwojennego Bractwa Kurkowego. Przez ponad 60 lat leżał na strychu i nikt o nim nie wiedział. Został znaleziony kilka lat temu podczas remontu kamienicy przy ulicy Kolbego. Mimo trudnych warunków przetrwał w bardzo dobrym stanie. Prawdopodobnie ochronił go gruby szary papier, w który był owinięty. Obraz ma tylko niewielkie ubytki, a dziś znajduje się w muzeum jako depozyt - dodaje kierownik.

Drugim historycznym eksponatem jest tarcza z ostatniego przed wojną strzelania o tytuł króla kurkowego. Pochodzi z 1938 roku. Ale na tym nie koniec.

Na wystawie są też puchary, koguty, rzeźbione tarcze i akty proklamacji królewskich. Pokazują, gdzie jeździli ostrzeszowscy bracia kurkowi i jakie trofea zdobywali - mówi Mirosława Rzepecka.

Wystawę można oglądać tylko do 16 sierpnia. Później w muzeum pojawią się fotografie Bartka Szmaja. Natomiast od 4 października będzie można oglądać wystawę z okazji 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrzeszowie.