Młodzi przejmą kuchnię (i nie tylko)! Biblioteka w Ostrzeszowie rusza z nowym projektem

Szykuje się dużo gotowania i wspólnego działania. Biblioteka w Ostrzeszowie dostała pieniądze z programu „Równać Szanse”. Dzięki temu zrealizuje projekt „Ugotowani w Ostrzeszowie”.

Na początek młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach kulinarnych. Później sami przygotują kolacje dla zaproszonych osób.

Myślę, że będzie to wyjątkowe połączenie kulinariów i literatury. Planujemy, aby młodzież wzięła udział w warsztatach kulinarnych pod okiem profesjonalistów. Następnie uczestnicy będą zapraszać na wyjątkowe kolacje wyjątkowych gości - mówi bibliotekarka, Paulina Drożak.

Kto poprowadzi warsztaty? Kto pojawi się na kolacjach? O tym zdecyduje młodzież. Uczestnicy sami wybiorą gości i zaproszą ich do biblioteki.

Jest to projekt, który realizuje młodzież. To młodzi ludzie mają zdecydować, kogo zaproszą do prowadzenia warsztatów. Później sami mają skontaktować się z tą osobą i ją zaprosić. Tak naprawdę to projekt, który oddaje wszystko w ręce młodzieży - dodaje bibliotekarka.

W planie jest także przygotowanie książki kucharskiej. Trafią do niej przepisy mieszkańców Ostrzeszowa oraz uczestników projektu. Gotowa książka zostanie pokazana podczas finału w lutym przyszłego roku. Każdy uczestnik otrzyma też upominek.

W czasie trwania projektu na pewno zawiążą się nowe znajomości. Planujemy również wydać na koniec książkę kucharską z przepisami mieszkańców i młodzieży biorącej udział w projekcie - mówi Paulina Drożak.

Pierwsze spotkanie odbędzie się jeszcze w sierpniu. Młodzież pozna wtedy wszystkie szczegóły i ustali, jak będą wyglądać dalsze działania.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek, 25 sierpnia, o godzinie 15.00. Projekt rozpocznie się 1 września i potrwa do 28 lutego 2027 roku. Zapisy TRWAJĄ.

Autor: Biblioteka w Ostrzeszowie/ Facebook

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