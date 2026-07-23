Gęsina znów opanuje Ostrzeszów! Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi już we wrześniu

Pasztety i potrawy z gęsi znów opanują Ostrzeszów. Festiwal odbędzie się w niedzielę, 27 września. Hasło tegorocznej edycji to „Smak tradycji i energia ruchu”.

Najważniejszym punktem programu będą konkursy kulinarne. Uczestnicy przygotują pasztety i dania z gęsi. Powalczą o nagrody za najlepsze potrawy.

Będzie też konkurs „Babciu, przekaż mi swoją tradycję”. Babcie razem z wnukami przygotują tradycyjne dania. Gotować będą również samorządowcy. Dla najmłodszych zaplanowano konkurs „Mały Pasztetnik”.

Konkursowe dania nie będą tylko do oglądania. Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy festiwalu będą mogli ich spróbować.

Tego dnia w Ostrzeszowie będzie można także spalić dodatkowe kalorie. W planie jest półmaraton, w którym ma wystartować około 150 osób. Odbędzie się również szkolenie z nordic walking.

Na tym nie koniec. Zaplanowano zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i pokazy ratownictwa medycznego. Będą też występy zespołów ludowych oraz piosenki biesiadne.

Na placu festiwalowym staną stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Pojawią się także rękodzielnicy. W planie są atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Festiwal odbywa się w Ostrzeszowie od 2006 roku. Przerwę miał tylko podczas pandemii. W tym roku wróci już po raz 16. Szczegółowy program imprezy poznamy wkrótce.