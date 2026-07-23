Biblioteka w Grabowie nad Prosną jest już po remoncie. Co się zmieniło?

Nowe kolory, nowe meble i więcej miejsca dla małych i dużych czytelników. Biblioteka w Grabowie nad Prosną jest już po remoncie. Prace kosztowały blisko 100 tysięcy złotych.

Autor: Maksymilian Ptak/ Facebook