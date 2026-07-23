Biblioteka w Grabowie nad Prosną jest już po remoncie. Co się zmieniło?

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-23 9:04

Nowe kolory, nowe meble i więcej miejsca dla małych i dużych czytelników. Biblioteka w Grabowie nad Prosną jest już po remoncie. Prace kosztowały blisko 100 tysięcy złotych.

Odnowiona sala dla dzieci w bibliotece w Grabowie nad Prosną. O efektach remontu przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Maksymilian Ptak/ Facebook

Remont biblioteki w Grabowie nad Prosną dobiegł końca. Mieszkańcy mogą już korzystać z odnowionych pomieszczeń.

Pomieszczenia zostały odmalowane. Wstawiono też nowe meble. Powstało miejsce dla dzieci i dorosłych.

Całość kosztowała blisko 100 tysięcy złotych. 60 tysięcy złotych to dofinansowanie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pieniądze pochodziły z programu „Kulisy kultury”. Resztę zapłaciło miasto ze swojego budżetu.

To nie pierwsze takie wsparcie dla Grabowa nad Prosną. Wcześniej z tego samego programu powstała siedziba pszczelarzy. Wyremontowano też salę Centrum Kultury.

Program „Kulisy kultury” działa od 2021 roku. Gminy mogą dostać z niego pieniądze na remonty bibliotek, muzeów i domów kultury.

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