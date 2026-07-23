Biblioteka w Grabowie nad Prosną jest już po remoncie. Co się zmieniło?

Remont biblioteki w Grabowie nad Prosną dobiegł końca. Mieszkańcy mogą już korzystać z odnowionych pomieszczeń.
Pomieszczenia zostały odmalowane. Wstawiono też nowe meble. Powstało miejsce dla dzieci i dorosłych.
Całość kosztowała blisko 100 tysięcy złotych. 60 tysięcy złotych to dofinansowanie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pieniądze pochodziły z programu „Kulisy kultury”. Resztę zapłaciło miasto ze swojego budżetu.
To nie pierwsze takie wsparcie dla Grabowa nad Prosną. Wcześniej z tego samego programu powstała siedziba pszczelarzy. Wyremontowano też salę Centrum Kultury.
Program „Kulisy kultury” działa od 2021 roku. Gminy mogą dostać z niego pieniądze na remonty bibliotek, muzeów i domów kultury.