Rekord przy tenisowych stołach w Rojowie. Zagrało aż 141 zawodników

Za nami VI Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Ostrzeszów w Tenisie Stołowym. Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem liczby zawodników. Przez dwa dni przy stołach w Rojowie rywalizowało łącznie 141 osób.

Szósta edycja Otwartych Mistrzostw Miasta i Gminy Ostrzeszów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, bo aż 141 zawodników wzięło udział w tym turnieju. To bardzo duża liczba, biorąc pod uwagę wcześniejsze edycje. Zdecydowanie rekordowa. Cieszy nas niezmiernie, że tyle osób nam zaufało i odwiedziło Rojów oraz nasz turniej - mówi Jarosław Krzywaźnia, prezes UKS-u Piast Ostrzeszów, który turniej zorganizował.

Mistrzostwa rozegrano w miniony weekend. Pierwszy dzień należał do amatorów. W sobotę zagrało 49 osób, które walczyły w czterech kategoriach wiekowych. W niedzielę do stołów podeszli młodzi zawodnicy z regionu. W ramach Grand Prix Południowej Wielkopolski młodzików i juniorów rywalizowały 92 osoby.

Zmagania przyciągnęły też wielu kibiców

Było mnóstwo pasjonatów tenisa stołowego, którzy kibicowali z trybun. Było też mnóstwo rodziców, którzy wspierali swoje dzieci oraz młodzież. To był bardzo fajny weekend i wielka atrakcja dla wszystkich pasjonatów tenisa stołowego - dodaje Jarosław Krzywaźnia.

Turniej wróci za rok. W 2027 roku UKS Piast Ostrzeszów zorganizuje jego siódmą edycję.