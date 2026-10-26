Nowy sprzęt, warsztaty i wspólne gotowanie. Ponad 107 tys. zł dla wiejskich inicjatyw w powiecie ostrzeszowskim

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-10-26 8:02

18 projektów z powiatu ostrzeszowskiego otrzymało dofinansowanie w programie „Wielkopolska wspiera Gospodynie Wiejskie”. Łącznie do kół gospodyń trafi 107 tysięcy 170 złotych. Pieniądze pójdą między innymi na nowe wyposażenie kuchni i warsztaty.

Rynek w Poznaniu z widokiem na Ratusz i ogródki letnie. O wsparciu dla gospodyń z Wielkopolski czytaj na Eska Ostrzeszów.
Autor: annajelec/ Pixabay.com

Wsparcie dostało 18 projektów. Każdy otrzyma od 5 tysięcy 654 do 6 tysięcy złotych. Jedni kupią nowy sprzęt, inni zorganizują warsztaty lub spotkania przy wspólnym stole.

W Dębiczach pojawią się nowe stoły, a w Rogaszycach dzieci będą piec pierniki. KGW „Stokrotka” z Grabowa-Pustkowia postawiło na wspólne gotowanie. W Mielcuchach Pierwszych mieszkańcy spotkają się przy wielkopolskich potrawach.

Kuchnie doposażą koła z Palat, Niedźwiedzia i Biskupic Zabarycznych. KGW w Czajkowie kupi potrzebny sprzęt, a koło w Skarydzewie - wyposażenie do prezentowania potraw. KGW „Klara” w Kaliszkowicach Kaliskich kupi namiot i stroje promocyjne.

Są też pomysły związane z lokalną tradycją. „Bukowianki” z Bukownicy przygotują projekt o tradycyjnej tkaninie. KGW w Myślniewie kupi nowy sprzęt, a Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice wyposaży stoisko kulinarne.

Dotacje trafią też do kół z Olszyny, Michałowa, Jaźwin, Racławic i Bałdowic. Łącznie to ponad 107 tysięcy złotych z programu „Wielkopolska wspiera Gospodynie Wiejskie”.

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Autor: Polskie Stronnictwo Ludowe Ostrzeszów/ Facebook

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