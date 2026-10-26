Nowy sprzęt, warsztaty i wspólne gotowanie. Ponad 107 tys. zł dla wiejskich inicjatyw w powiecie ostrzeszowskim

Wsparcie dostało 18 projektów. Każdy otrzyma od 5 tysięcy 654 do 6 tysięcy złotych. Jedni kupią nowy sprzęt, inni zorganizują warsztaty lub spotkania przy wspólnym stole.

W Dębiczach pojawią się nowe stoły, a w Rogaszycach dzieci będą piec pierniki. KGW „Stokrotka” z Grabowa-Pustkowia postawiło na wspólne gotowanie. W Mielcuchach Pierwszych mieszkańcy spotkają się przy wielkopolskich potrawach.

Kuchnie doposażą koła z Palat, Niedźwiedzia i Biskupic Zabarycznych. KGW w Czajkowie kupi potrzebny sprzęt, a koło w Skarydzewie - wyposażenie do prezentowania potraw. KGW „Klara” w Kaliszkowicach Kaliskich kupi namiot i stroje promocyjne.

Są też pomysły związane z lokalną tradycją. „Bukowianki” z Bukownicy przygotują projekt o tradycyjnej tkaninie. KGW w Myślniewie kupi nowy sprzęt, a Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice wyposaży stoisko kulinarne.

Dotacje trafią też do kół z Olszyny, Michałowa, Jaźwin, Racławic i Bałdowic. Łącznie to ponad 107 tysięcy złotych z programu „Wielkopolska wspiera Gospodynie Wiejskie”.

Autor: Polskie Stronnictwo Ludowe Ostrzeszów/ Facebook