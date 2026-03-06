Są pieniądze na biblioteki. „Kulisy kultury” w Kraszewicach i Grabowie nad Prosną

Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął tegoroczny program „Kulisy kultury”. Dzięki niemu gminy mogą dostać pieniądze na remonty domów kultury, bibliotek czy muzeów. W tym roku na ten cel przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. Wsparcie ma trafić do 32 samorządów w regionie.

Wśród nich są także Kraszewice oraz Grabów nad Prosną.

Gmina Kraszewice otrzyma 130 tysięcy złotych na remont pomieszczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej. Dzięki dotacji wnętrza biblioteki mają zostać odnowione. Placówka zostanie też doposażona. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

Dofinansowanie otrzyma także Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Samorząd dostał 60 tysięcy złotych na projekt pod nazwą „Biblioteka przyszłości - przestrzeń, która zaprasza”. Pieniądze mają zostać przeznaczone między innymi na odświeżenie pomieszczeń oraz zakup nowych mebli.

Jeśli mówimy o remoncie biblioteki, mamy tutaj na myśli pomalowanie pomieszczeń, dokupienie nowych mebli. Także to taki drobny lifting ale jest on oczekiwany. Orientacyjny koszt, jeśli chodzi o całość prac, to mówimy o kwocie około 100 tysięcy złotych - mówi burmistrz Grabowa nad Prosną, Maksymilian Ptak.

Program „Kulisy kultury” działa od 2021 roku. Do tej pory wsparcie dostało już ponad 200 projektów. Na ich realizację samorząd województwa przeznaczył łącznie około 15 milionów złotych.