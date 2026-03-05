Ósmoklasiści mogą sprawdzić szkoły przed rekrutacją. Drzwi Otwarte w powiecie ostrzeszowskim

Powiat Ostrzeszowski zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców na Drzwi Otwarte - w szkołach ponadpodstawowych. To już we wtorek, 17 marca, w godzinach od 8:00 do 17:00.

To dobra okazja, aby zobaczyć szkoły „od środka”, poznać nauczycieli i uczniów, a także dowiedzieć się więcej o kierunkach kształcenia i zasadach rekrutacji na rok szkolny 2026/2027. Podczas spotkań będzie można zwiedzić pracownie, sale lekcyjne oraz zaplecze dydaktyczne.

W wydarzeniu biorą udział trzy szkoły prowadzone przez powiat. To Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie.

Podczas Drzwi Otwartych przyszli uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jakie kierunki są dostępne w poszczególnych szkołach, jakie są możliwości praktyk zawodowych, zajęć dodatkowych czy rozwijania swoich pasji.

