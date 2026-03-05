Ósmoklasiści mogą sprawdzić szkoły przed rekrutacją. Drzwi Otwarte w powiecie ostrzeszowskim

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-03-05 12:03

Uczniowie kończący podstawówki i ich rodzice będą mogli z bliska zobaczyć, jak wyglądają szkoły ponadpodstawowe w powiecie ostrzeszowskim. 17 marca odbędą się Drzwi Otwarte w trzech placówkach. To okazja, by poznać kierunki nauki, porozmawiać z nauczycielami i sprawdzić, która szkoła będzie najlepszym wyborem.

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

i

Autor: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich/ Materiały prasowe

Powiat Ostrzeszowski zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców na Drzwi Otwarte - w szkołach ponadpodstawowych. To już we wtorek, 17 marca, w godzinach od 8:00 do 17:00.

To dobra okazja, aby zobaczyć szkoły „od środka”, poznać nauczycieli i uczniów, a także dowiedzieć się więcej o kierunkach kształcenia i zasadach rekrutacji na rok szkolny 2026/2027. Podczas spotkań będzie można zwiedzić pracownie, sale lekcyjne oraz zaplecze dydaktyczne.

W wydarzeniu biorą udział trzy szkoły prowadzone przez powiat. To Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie.

Podczas Drzwi Otwartych przyszli uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jakie kierunki są dostępne w poszczególnych szkołach, jakie są możliwości praktyk zawodowych, zajęć dodatkowych czy rozwijania swoich pasji. 

Drzwi Otwarte 2026

i

Autor: Powiat ostrzeszowski/ Materiały prasowe
Przeczytaj także:
Maluchy przejmują bibliotekę! „Czytasiowe środy” w Ostrzeszowie
Czy jesteś mądrzejszy od ósmoklasisty? Rozwiąż QUIZ i sprawdź swoją wiedzę!
Pytanie 1 z 10
Który z podanych utworów Adama Mickiewicza należy do tego samego rodzaju literackiego co Balladyna?