To jeden z ostatnich meczów sezonu na własnym parkiecie. UKS PIAST zagra z Zieloną Górą II

Przed ekipą UKS-u Piast kolejny mecz. Już jutro ostrzeszowianie zagrają na własnym parkiecie z zespołem ZKS Palmiarnia Zielona Góra II.

Rywale zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli i walczą o utrzymanie w lidze. Pierwszy mecz tych drużyn w tym sezonie był bardzo wyrównany. W Zielonej Górze Piast wygrał 6:4 po trudnym spotkaniu. Później wynik został zweryfikowany jako walkower 10:0 dla drużyny z Ostrzeszowa.

Trzeba pamiętać, że pomimo tego, że to jest ostatnia drużyna w tabeli, to jest to młody, perspektywiczny zespół, którego stać na wiele. Tak naprawdę, to na pewno my będziemy faworytem, ale to nie będzie łatwe spotkanie. Pamiętajmy też, że Zielona Góra walczy mocno o utrzymanie w rozgrywkach pierwszej ligi i dla nich każdy punkt jest teraz na wagę złota. To my jesteśmy faworytem, ale wiemy też, ile problemów sprawiła nam drużyna z Zielonej Góry w tamtej rundzie i myślę, że teraz może być podobnie - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Po 13. rozegranych kolejkach UKS Piast Ostrzeszów jest na 4. miejscu w ligowej tabeli, z dorobkiem 17 punktów.

Sobotni mecz będzie też jedną z ostatnich okazji w tym sezonie, żeby zobaczyć pierwszoligowców Piasta na własnym parkiecie.

Dlatego zachęcamy do wsparcia nas, bo na pewno każdy doping będzie tutaj mega ważny. Będziemy walczyć o komplet punktów, taki jest cel na ten mecz - dodaje prezes.

Na kibiców czekają też dodatkowe atrakcje. Klub przygotował darmową loterię fantową oraz poczęstunek.

Mecz z Zieloną Górą II już jutro - w Ostrzeszowie - o 16.00. Patronem medialnym UKS-u Piast Ostrzeszów jest Radio Eska.

i Autor: UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów/ Facebook