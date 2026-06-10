Projekt „Zdrowie w głowie”. Pierwsze grupy są już po zajęciach

Projekt ruszył w styczniu. Obejmuje uczniów I i II LO w Ostrzeszowie. Na ten moment warsztaty zakończyło już 48 uczniów z I LO. Kolejna grupa weźmie udział w zajęciach jeszcze w czerwcu.

Projekt „Zdrowie w głowie” rozpoczęliśmy od stycznia tego roku i przypomnę, że realizuje go I i II Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie. Na ten moment 48 uczestników z I Liceum Ogólnokształcącego jest już po warsztatach, które są w ramach tego projektu prowadzone. Kolejna grupa z I Liceum będzie realizowała te warsztaty już w czerwcu tego roku. II Liceum Ogólnokształcące będzie realizowało wszystkie warsztaty od września przyszłego roku - mówi kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, Dominika Grzesiak-Sikora.

W całym projekcie udział weźmie 108 uczniów. To 61 osób z I LO i 47 z II LO. Program nie jest skierowany tylko do młodzieży. Są też spotkania dla rodziców oraz nauczycieli.

Część szkoleń już się odbyła. Po wakacjach zaplanowano następne.

Dodatkowo w ramach projektu mamy szkolenia dla 20 nauczycieli, z tego już 11 te szkolenia ukończyło, druga połowa to wrzesień tego roku i mamy także zrekrutowanych 48 rodziców tych dzieci, które także biorą udział w projekcie. Na ten moment dwunastka te szkolenia już ukończyła. Uczniowie biorą udział w cyklu trzech trzygodzinnych spotkań. W przypadku rodziców i nauczycieli są to jednorazowe, trzygodzinne warsztaty. Wiemy już też, że część rodziców chce kolejnych takich zajęć i dlatego poradnia kontynuuje z nimi spotkania również po zakończeniu udziału w projekcie - dodaje kierownik.

To wszystko po to, by młodzi ludzie lepiej radzili sobie z tym, co spotyka ich na co dzień. Podczas zajęć uczą się, jak radzić sobie ze stresem, emocjami i hejtem. Rodzice oraz nauczyciele dowiadują się, jak wspierać nastolatków.

Projekt „Zdrowie w głowie” skupia się na profilaktyce zdrowia psychicznego u uczniów. Z tego tematu realizujemy warsztaty dotyczące emocji, stresu, budowania odporności psychicznej, budowania odporności na hejt. Takie warsztaty pomagają uczniom rozwijać zdrowe nawyki, zdrowe podejście do emocji, zdrowe podejście do stresu i to myślę, że będzie miało pozytywny wpływ na rozwój ich emocjonalny - mówi Dominika Grzesiak-Sikora.

Projekt potrwa do czerwca 2027 roku. Wtedy przyjdzie czas na podsumowanie i sprawdzenie efektów wszystkich działań.