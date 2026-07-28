Odyseja Antonińska 2026. Cztery dni spotkań, wypraw i opowieści. Jest już pełny program festiwalu

Odyseja Antonińska już trwa. Festiwal rozpoczął się 17 lipca od spotkań w bibliotekach. W tegorocznym prologu bierze udział 17 placówek.

Główna część festiwalu odbędzie się od 6 do 9 sierpnia w Antoninie. I znamy już pełny program imprezy.

W czwartek, 6 sierpnia, jako pierwszy wystąpi fotograf Janusz Jurek. Pokaże, że ciekawych historii nie trzeba szukać na drugim końcu świata. Później wystąpią Baryczanki.

Oficjalne otwarcie będzie o 19:00. Później, na scenie pojawią się Michał Ogórek, Jakub Biluński oraz kapela Boćki z Przygodzic. Pierwszy dzień zakończy wspólne ognisko. W czwartek wstęp będzie bezpłatny.

W piątek będzie wspólne gotowanie i degustacja dań z karpia. Miłka Raulin opowie o Koronie Ziemi, Monika Witkowska o Gruzji, a Ewa Marciniak o Afryce. Wystąpi także zespół Mała Caryna. W planie są też warsztaty, wycieczka po rezerwacie Wydymacz i pokaz nieba. Drugi dzień festiwalu zakończy ognisko.

W sobotę jako pierwsza wystąpi pilotka Marta Biała. Opowie o lataniu szybowcami. Później w planie jest spotkanie z himalaistą Aleksandrem Lwowem.

Będzie też quiz geograficzny z nagrodami oraz spotkania z Joanną Lamparską i Maciejem Szmajdzińskim. Ale nie tylko. W planie na sobotę też - wycieczka po Dolinie Baryczy, marsz nordic walking, warsztaty szycia z afrykańskich tkanin i kulinarne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich.

W sobotę będzie można również wybrać się na wycieczkę po Dolinie Baryczy lub marsz nordic walking. Odbędą się także warsztaty szycia z afrykańskich tkanin oraz kulinarne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich.

W niedzielę - ostatni dzień festiwalu - dr Artur Zagajewski opowie o przyrodzie, a profesor Michał Jarnecki - o Timorze Wschodnim. O godz. 18:30 wystąpi himalaista Krzysztof Wielicki. Godzinę później Krystian Machnik opowie o Czarnobylu, 40 lat po katastrofie.

Festiwal zakończy się w niedzielę o godz. 21:00. Będzie wspólne zdjęcie i ostatnie ognisko.

Autor: Odyseja Antonińska - Festiwal Podróżniczy/ Facebook