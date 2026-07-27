Z Ostrzeszowa do Kurdystanu. Kolejne spotkanie z cyklu „Przekroczyć Granice”

„Przekroczyć Granice” wraca z kolejnym spotkaniem. To cykl Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w którym podróżnicy i ciekawi ludzie opowiadają o swoich wyprawach, doświadczeniach oraz pokonywaniu różnych barier. Nie chodzi tylko o granice między państwami, ale także o własne lęki, słabości i ograniczenia.

Bohaterem najbliższego spotkania będzie Marek Rajczakowski. Opowie o Kurdach, którzy są największym narodem na świecie bez własnego państwa. Blisko 70 procent całej ludności kurdyjskiej mieszka obecnie w Turcji i Iraku.

Podróżnik pokaże turecki i iracki Kurdystan. Opowie o odwiedzonych miejscach, poznanych ludziach oraz codziennym życiu mieszkańców tego regionu. Będzie również mowa o kurdyjskiej historii, kulturze i silnej tożsamości.

Ale nie tylko. Będzie też o gościnności i bezinteresownej pomocy, z którą podróżnik spotkał się podczas swojej wyprawy. Jednym z przedstawionych miejsc będzie Irbil, czyli stolica irackiego Kurdystanu. To jedno z najstarszych miast na świecie. Jest nieprzerwanie zamieszkane od około 8 tysięcy lat.

Prelekcja „Kurdowie - największy naród bez państwa” otrzymała Nagrodę Publiczności podczas Łódzkiego Festiwalu Podróżniczego.

A spotkanie w Ostrzeszowie już 20 sierpnia o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny.

Autor: Ostrzeszowskie Centrum Kultury / Facebook